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Ünlü grafiti sanatçılarının eserleri, Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Mauer Park bölgesindeki duvarları süslüyor.

Dominikli grafiti sanatçısı Jesus Cruz Artiles (EME Freethinker), Berlin duvarlarına çizdiği grafitilerde gündemdeki sıcak olayları konu alıyor.

Sanatçı Artiles, son yaptığı çalışmasında Oscar töreninde ünlü aktör Will Smith'in sunucu Chris Rock'a sahnede tokat atmasını çizdi.

Duvar resminde Chris Rock görselinin üzerinde "Fantastik sosyal medya hayatım" yazarken Will Smith'in tokadına ise "Gerçek hayat" benzetmesi yapıldı.

EŞİNİN SAÇKIRAN PROBLEMİYLE İLGİLİ ŞAKAYA SİNİRLENDİ

Ödül töreninin komedyen sunucu Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saçkıran rahatsızlığını espri konusu yapınca siyahi oyuncu sinirle sahneye gelerek Rock'a tokat atmış ve Smith'in "karımın adını ağzına alma" diye iki kez bağırması canlı yayına yansımıştı.

Rock, tokat yedikten sonra soğukkanlılığını korumuş ve Los Angeles Polis Departmanı'na göre, suçlamada bulunmayı reddetmişti.

Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nda yaşanan olayın ardından, Kral Richard filmindeki oyunculuğuyla "En İyi Aktör" ödülünü almak üzere sahneye çıkan siyahi oyuncu Will Smith, olay için Akademi yönetiminden ve diğer adaylardan özür dilediği konuşmasında gözyaşlarını tutamamıştı.

Tören sonrasında Akademi Yönetimi, sahnede yaşanan olayla ilgili, "Akademi şiddeti hiçbir şeklini tasvip etmez" şeklinde bir tweet atmış, paylaşımın altında Smith'i eleştiren birçok yorum yapılmıştı.