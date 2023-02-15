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'Akademi'den Will Smith'in Oscar tokadına: Yaşananlar kesinlikle kabul edilemezdi

2022 Oscar Ödülleri Töreni'nde aktör Will Smith, eşi Jada Pinkett Smith'in hastalığıyla ilgili espri yaptığı gerekçesiyle komedyen Chris Rock'a tokat atmıştı. Konuyla ilgili tüm sorumluluğu üstlenen 'Akademi', "Yaşananlar kesinlikle kabul edilemezdi" açıklamasında bulundu

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  • Will Smith'in Oscar tokadına 'Akademi'den: Yaşananlar kesinlikle kabul edilemezdi - Magazin haberleri

    2022 Oscar Ödülleri canlı yayını sırasında Will Smith, sahneye çıkmış ve sunucu Chris Rock'a tokat atmıştı. O akşam Smith, 'Kral Richard' filmindeki başrol performansıyla 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştı.
  • Will Smith'in Oscar tokadına 'Akademi'den: Yaşananlar kesinlikle kabul edilemezdi - Magazin haberleri

    'AKADEMİ' ETKİNLİKLERİNE KATILMASI YASAKLANDI

    Olaydan yaklaşık iki hafta sonra 'Akademi', durumu nasıl ele alacaklarını görüşmek üzere toplanmıştı. Sonunda Smith'in gelecek 10 yıl boyunca Oscar törenlerine ve ilgili tüm 'Akademi' etkinliklerine katılmasının yasaklanmasına karar verilmişti.

    Will Smith, toplantıdan günler önce 'Akademi'ye bir istifa mektubu göndermiş ve oyuncunun Oscar ödül organındaki üyeliği elinden alınmıştı.
  • Will Smith'in Oscar tokadına 'Akademi'den: Yaşananlar kesinlikle kabul edilemezdi - Magazin haberleri

    "BUNDAN SONRA TAMAMEN ŞEFFAF OLACAĞIZ"

    Film ödüllerini oylanması ve düzenlenmesinden sorumlu kuruluş 13 Şubat'ta, 2023 Oscar adayları için bir öğle yemeği düzenledi.

    'Akademi' geçen yılki Oscar fiyaskosunun tüm sorumluluğunu üstlendi ve bundan sonra "tamamen şeffaf" olacaklarının sözünü verdi.
  • Will Smith'in Oscar tokadına 'Akademi'den: Yaşananlar kesinlikle kabul edilemezdi - Magazin haberleri

    "KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZDİ"

    Aralarında Tom Cruise gibi isimlerin de bulunduğu katılımcılara hitap eden Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (AMPAS) Başkanı Janet Yang, "Eminim hepiniz Oscar töreninde eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşadığımızı hatırlıyorsunuzdur. Sahnede yaşananlar kesinlikle kabul edilemezdi ve kurumumuzun tepkisi yetersizdi" dedi.
  • Will Smith'in Oscar tokadına 'Akademi'den: Yaşananlar kesinlikle kabul edilemezdi - Magazin haberleri

    Yang, "Bu olaydan 'Akademi'nin eylemlerinde tamamen şeffaf ve hesap verebilir olması gerektiğini ve özellikle kriz zamanlarında kendimiz ve sektörümüz için hızlı, merhametli ve kararlı bir şekilde hareket etmemiz gerektiğini öğrendik. Bizden ileriye dönük olarak bundan daha azını beklememelisiniz ve bekleyemezsiniz" şeklinde konuştu.

    Fotoğraflar: AP

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