'Akademi'den Will Smith'in Oscar tokadına: Yaşananlar kesinlikle kabul edilemezdi

Yang, "Bu olaydan 'Akademi'nin eylemlerinde tamamen şeffaf ve hesap verebilir olması gerektiğini ve özellikle kriz zamanlarında kendimiz ve sektörümüz için hızlı, merhametli ve kararlı bir şekilde hareket etmemiz gerektiğini öğrendik. Bizden ileriye dönük olarak bundan daha azını beklememelisiniz ve bekleyemezsiniz" şeklinde konuştu.



Fotoğraflar: AP