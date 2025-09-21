Wilma Elles, dördüncü kez anne oldu

Uzun yıllardır Türkiye’de yaşayan ve Türk vatandaşlığını alarak adını Mücella Elles olarak değiştiren Alman oyuncu Wilma Elles, anne olmanın mutluluğunu bir kez daha yaşadı.

2015 yılında Kerem Göğüş ile evlenen Elles, geçtiğimiz aylarda 7 aylık hamile olduğunu açıklamış ve dördüncü çocuğunu beklediğini duyurmuştu. Oyuncu, bebeğinin cinsiyetinin erkek olacağını da sevenleriyle paylaşmıştı.

REKLAM

Beklenen an geldi ve Elles, oğlunu dünyaya getirdi. Oyuncu, bebeğine Leon Mirza adını verdiklerini sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu.

Elles paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Allah'a şükür, seni sağ salim kucağımıza aldık. Her şey güzel geçti, daha çok şükredemezdim. 24 saat sonra hastaneden ayrılabildik. Leon Mirza bize emanet. Oğlum, seninle kavuştuk. Bizim için en büyük nimetsin. Seni çok seviyoruz. Milat, Melodi ve Tiara’ya kardeş oldun. Bebek isteyen herkese nasip olsun. Hepinize sevgilerimizi iletiyoruz.”

Wilma Elles’in Milat, Melodi ve Tiara adında üç çocuğu daha bulunuyor.