SEVGİLİLER GECE GEZMESİNDE

Gece gezmesine çıkan Harlow ve Kuzma, bir restoranda baş başa yemek yedi. İkili, ayrıca koronavirüs salgınına karşı maske takmayı da ihmal etmedi.

Her ne kadar maskeden dolayı yüzleri tam olarak görülmese de çift, keyifli halleriyle dikkat çekti.