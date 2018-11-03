Winterthur - Rapperswil-Jona maçı ne zaman?

İsviçre Challenge Lig heyecanı devam ediyor. Winterthur, 04 Kasım 2018 Pazar günü Rapperswil-Jona takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Winterthur 21 puanla 3. sırada, Rapperswil-Jona 17 puanla 5. sırada bulunuyor. Winterthur, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Rapperswil-Jona son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 525. İddaa'da Winterthur kazanır 1.85, berabere biter 3.20, Rapperswil-Jona kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Winterthur son hafta oynanan Schaffhausen maçında 3-1 yenildi.

Rapperswil-Jona, Servette karşılaşmaında 0-3 kazandı.

Winterthur, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Winterthur, kendi sahasında 9 gol attı, 6 gol yedi.

Rapperswil-Jona ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Rapperswil-Jona, 6 gol atarken 5 gol yedi.

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