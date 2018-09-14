Wisla Krakow - Lechia Gdansk maçı heyecanı

Polonya Ekstraklasa maçında Wisla Krakow ile Lechia Gdansk, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:30. Wisla Krakow 14 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Lechia Gdansk 17 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi Wisla Krakow, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Lechia Gdansk, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 507 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Wisla Krakow kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.20, Lechia Gdansk sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Wisla Krakow önceki hafta Sandecja Nowy Sacz mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Lechia Gdansk, Arka Gdynia karşılaşmaında 4-2 kazandı.

Wisla Krakow, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Wisla Krakow, kendi sahasında 6 gol attı, 2 gol yedi.

Lechia Gdansk ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lechia Gdansk, 6 gol atarken 2 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ