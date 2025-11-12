Habertürk
        Wolverhampton'da Rob Edwards dönemi

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, teknik direktörlük için Rob Edwards'la anlaşıldığını ve 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Giriş: 12.11.2025 - 18:32 Güncelleme: 12.11.2025 - 18:32
        Wolverhampton'da Rob Edwards dönemi
        İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'da Vitor Pereira'dan boşalan teknik direktörlük görevine Rob Edwards getirildi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 42 yaşındaki Galli teknik adam Edwards ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

        Futbolculuk döneminde forma giydiği Wolverhampton'da geçici teknik direktör olarak da çalışan Edwards, daha sonra Forest Green Rovers, Luton Town, Watford ve Middlesbrough'da görev aldı.

        Wolverhampton, 11 haftası geride kalan Premier Lig'de 2 puanla son sırada bulunuyor.

