İki yıl öncenin Super Bowl reklamlarındandı. Easy Rider’ın Wyatt’ı Peter Fonda artık Mercedes’e biniyordu. Motorcu çetelerinin takıldığı bardan dışarı fırlayan, hippi kuşağının artık saçı sakalı ağarmış ama hala dövmeli, hala vahşi iri kıyım tipleri motosikletlerinin önünü tıkamış AMG GT Roadster’e öfkeyle bakıyor, derken Peter Fonda geliyor ve “Güzel motosikletler” diyerek kabrioya biniyor, Route 66’da gazlayıp yoluna devam ediyordu. Motorcu kadın “Hala yakışıklı” diyordu ardından.

Wyatt sırtında yine Amerikan bayraklı Captain America deri ceketiyle; filmde Wyatt ile Billy’nin (Dennis Hopper) sürüşüne eşlik eden Steppenwolf’un “Born to be wild” şarkısı da fonda. Reklamın finalinde “Built to be wild”a dönüşüyor, “easydriver” etiketiyle. Yol yine, Easy Rider’daki gibi Amerika’nın özgürlük yolu Route 66; kapitalizmi temsil eden otoyol ağından bağımsız bir macera yolu ve neon ışıklı köhne motelleri, barları, antika benzin istasyonlarıyla modern dünyadan kopuk 4 bin kilometrelik bir rota. Chicago’dan Santa Monica’ya uzanan. Ve o yolda kapitalizmin simgesi olan bir aletle özgürlük hayali. Fantezi serbest ama zamanlar değişiyor ve eski ruhuyla yeniden yakalamak mümkün olmuyor.

325 bin dolara mal olan Easy Rider bundan 50 yıl önce büyük sansasyonla 60 milyon dolar gişe yapmış ve modern sinemayı kökten değiştirmişti; tutucu ve apolitik hikayeleriyle Sunset Bulvarı’ndan çıkamayan Hollywood’u gerçek Amerika’ya götürmüştü; Amerika’nın bölünmüş kültürüne. Dennis Hopper’ın yönettiği film, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, George Lucas dahil yeni Hollywood için bir çıkış yolu olmuştu, daha sert ve gerçekçi hikayelerle. Hippileri, uyuştucu salgını ve karşı kültürüyle dönemin enerjisini yansıtan film bu karşı kültüre güzelleme derdinde değildi; mezarlıkta fahişelerle o korkunç LSD tribinden sahneler bile yeter. Bolca özgürlük nutukları atılan, fakat içten içe bağnazlığı, kötülüğü de barındıran Amerika’ya da övgü yoktu. Alkolik avukat George Hanson rolünde muhteşem Jack Nicholson, Billy’ye “senin uzun saçlarından değil, temsil ettiğin özgürlükten korkuyorlar” diyordu ve üçü de özgürlüğe cesaret etmeyi, ayrıksılığı hayatlarıyla ödüyordu.

Hopper’la birlikte filmin senaryosunu da yazan Peter Fonda geçen 16 Ağustos’ta 79 yaşında akciğer kanserinden hayata veda etti; ailesi “Peter’in şerefine özgürlüğe kadeh kaldırın” dedi mesajında. Easy Rider kuşağı mutlaka yapmıştır.

“WOODSTOCK 50” NASIL YALAN OLDU

50 yıl önce o kuşağı belirleyen kültür, Easy Rider kadar Woodstock müzik festivaliydi. 1969 yılı Vietnam Savaşı nedeniyle ABD’nin derinden bölündüğü bir dönemdi, genç kuşak savaşa şiddetle karşı çıkıyordu. Üç günlük rock maratonuyla barış ve sevgi mesajı verilecekti. Organizatörler John Roberts, Joel Rosenman, Artie Kornfield ve Michael Lang’ın hedefi, festivalden elde edilen gelirle New York Woodstock’ta bir kayıt stüdyosu kurmaktı. Ancak Woodstock sakinleri, uzun saçlı hippileri tehlikeli buldukları için engeller çıkarmış, uygun mekan bulunamadığı için Max Yargur’un çiftliğine taşınmıştı olay. 186 bin bilet satılmış, ancak 400 bin kişi akın edince mecburen herkese açık festival haline gelmişti.

Bütün festivallerin babası olarak 18 Ağustos günü Jimi Hendrix’in gitar solosuyla son bulan Woodstock, 50’nci yıldönümü nedeniyle “Woodstock 50” adı altında aynı görkemle kutlanacaktı. Ancak işler yolunda gitmedi. Woodstock’un kurucusu Michael Lang, 16-18 Ağustos arasında bütün kuşaklardan 150 bin kişiyi çekecek bir festival için geçen yıl sonu itibariyle menajerlerye temasa geçmeye başladı. Ancak Beyonce’den Santana’ya, Miley Cyrus’tan Bruce Springsteen’e bütün sanatçıları aynı tarihte bir araya getirecek organizasyonu başaramadı ve sonunda iptal edildi “Woodstock 50”. Son üç gündür farklı mekanlarda Santana’lı, Arlo Guthrie’li konserler olsa da bunlar orijinal Woodstock markasını taşımıyordu.

ROUTE 375 VEYA “E.T.” OTOYOLU

“Woodstock 50” yattı ama aniden “Alienstock” hasıl oldu. “Uzaylılara” (Alien) “stock” giydiriydi.

Herşey 21 yaşındaki Facebook kullanıcısı Matty Roberts’in “51’inci bölgeye hücum edelim, hepimizi birden durduramazlar” mesajıyla başladı. Kendi deyişiyle çağrısı gırgırdan ibaretti ancak sonunda Facebook etkinliğine evrildi. ABD ordusu, “Askeri tesislere sızma girişimi tehlikelidir. Sakın gelmeyin” mesajı vermek zorunda kaldı ama Japon anime karakteri Naruto’dan esinle, “Naruto koşusu yaparsak onların mermilerinden daha hızlı hareket ederiz. Haydi gidip uzaylıları görelim” karşılığını aldı.

Amerikan yönetiminin halktan gizlediği uzaylı sırlarının barındırıldığı havza olarak ün yapan Nevada’daki askeri üsse 20 Eylül için “gidiyorum” notu düşenlerin sayısı an itibariyle 2 milyonu buldu; 1.5 milyon da gitmeyi düşünüyor. Bu kalabalık ilgi karşısında Demokratların başkan adayları Bernie Sanders ve Andrew Yang, seçildikleri takdirde askeri üsteki uzaylılarla ilgili bilgileri kamuoyuna açıklayacakları vaadinde bulunuyorlar.

Derken Matty Roberts etkinliği başka bir boyuta taşıyor ve 19-22 Eylül tarihleri arasında, 51’inci Bölge’ye yakın mesafedeki Rachel kasabasında Alienstock müzik festivali düzenleyeceğini ilan ediyor. Bilet satışı yok ama Alienstock sitesinde yeme-içme ve portatif tuvaletle güvenlik ve acil yardım hizmetleri için bağış toplanıyor.

Fakat olay 100 nüfuslu Rachel kasabasında paniğe neden oluyor. Çünkü organizasyonun 30 bin kişi beklediği olay yeri tam bir kırsal mahrumiyet bölgesi, altyapı hak getire. Medyaya konuşan kasaba sakinleri, festivalin mümkün olmadığını anlatıyor; “Sadece tek otelimiz var. Burada cep telefonu çekmez. En yakın market ve benzin istasyonu 50 mil ötede. Bir izdiham çıksa güvenlik kuvvetimiz yok, yangın çıksa itfaiye yok. En yakın hastane ise 2.5 saatlik yolda, Las Vegas’ta. Bize soran eden olmadı, kasabamızın istilaya uğramasına izin vermeyiz…” 1969 Woodstock’u da hatırtıyorlardı; “50 bin kişi beklenirken 400 bin kişi akın etti” şeklinde.

California Baker'daki uzaylı heykeli. 51'inci Bölge'ye çıkış kapısı olarak anılan yer...



Kasaba potansiyel istilacılara karşı planlar yapıyor; Lincoln ilçe yönetimiyle görüşülecek. Seçeneklerden biri, “Extraterrestrial (ET) Otoyolu” diye de anılan Route 375’in kapatılması. Olası zarar ziyana karşı 5 milyon dolarlık teminat talep edilmesi de gündemde. Kasabanın resmi sitesindeki uyarıya göre "Peacestock51" adı altında başka bir festival örgütlenmesi de var. İnternetten kamp ve konser bileti satışına başlamışlar, galaksinin en ünlü yıldızlarını getirecekleri vaadiyle!

“Alienstock” festivalinde sahne alacağı kesin tek grup ise rock üçlüsü Wily Savage. 2017’de Los Angeles’ta kurmuşlar grubu, epeydir turluyorlarmış şehirleri. Grubun solist ve gitaristi Alon Burton’ın anlattığına göre 51’nci Bölge baskını daha festivale dönüştürülmeden, Rachel’deki 10 odalı otelde yerlerini ayırtmışlar bile. Çünkü bizzat California’da UFO görmüşler. 51’inci Bölge’ye de gidip bir uzaylı deneyimi yaşamak şart olmuş.