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Woody Harrelson: Michael J. Fox ile birlikte kobra kanı içtik!

Woody Harrelson, 'Geleceğe Dönüş' üçlemesinin başrol oyuncularından Michael J. Fox'a 2022 Governors Awards kapsamında İnsani Yardım Ödülü'nü takdim etti. Fox'la uzun süredir yakın arkadaş olan Harrleson, sahnede yıllar önce meslektaşıyla yaşadığı bir macerayı anlatarak birlikte kobra kanı içtiklerini söyledi

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  • Woody Harrelson: Michael J. Fox ile birlikte kobra kanı içtik! - Magazin haberleri

    'Açlık Oyunları', 'Venom: Zehirli Öfke' ve 'Sihirbazlar Çetesi' gibi yapımlarla tanınan Woody Harrelson, 'Geleceğe Dönüş' üçlemesinin başrol oyuncularından Michael J. Fox'a Los Angeles'ta düzenlenen 2022 Governors Awards kapsamında 'İnsani Yardım Ödülü'nü verdi. 

    Harrelson, 1989'da Tayland'da 'Geleceğe Dönüş' yıldızını ziyaret ettiği zamanda yaşanan şoke edici bir hikayeyi anlattı.
  • Woody Harrelson: Michael J. Fox ile birlikte kobra kanı içtik! - Magazin haberleri

    Pagesix'te yer alan habere göre; 61 yaşındaki Harrelson, kendisi ve Fox'un bir gece dışarı çıktıklarında bir kobra ile firavun faresini kavga ettiren bir çocuk gördüklerini söyledi:

    Bir sürü kobrayı kızdırdı ve sonra aralarındaki en huysuz kobrayı buldu boynundan tuttu, bir firavun faresi ile birlikte bir kafese attı. O kafeste hayvanlar arasında gördüğüm en çılgın dövüşü gördüm.
  • Woody Harrelson: Michael J. Fox ile birlikte kobra kanı içtik! - Magazin haberleri

    "HEMEN KUSTU"

    "Kavgayı firavun faresi kazandı. Yılanı aldılar ve kanıyla dört adet bardağın yarısını doldurdular. Üzerine de alkol eklediler" diyen Woody Harrelson, bunun 'yılanın kardeşi olmak' anlamına geldiğini aktardı. Harrelson, Fox'un alkol konusunda genellikle 'midesine hakim olduğunu' söylese de arkadaşının yılan kokteylini hemen kustuğunu belirtti.
  • Woody Harrelson: Michael J. Fox ile birlikte kobra kanı içtik! - Magazin haberleri

    "TÜYLER ÜRPERTİCİ BİR HASTALIĞI CESUR BİR GÖREVE DÖNÜŞTÜRDÜ"

    Ünlü yıldız, ağızları açık bırakan hikayeyi hatırladıktan sonra; 1991 yılında Parkinson Hastalığı teşhisi konan Fox hakkında 'tüyler ürpertici bir hastalığı cesur bir göreve dönüştürdüğü' için övgü dolu sözler kullandı:

    Parkinson'un savunucusu rolünü asla istemedi, ancak bu onun en iyi performansı. Michael J. Fox, nasıl savaşılacağının ve nasıl yaşanacağının nihai örneğini veriyor.
  • Woody Harrelson: Michael J. Fox ile birlikte kobra kanı içtik! - Magazin haberleri

    DOSTUNA TEŞEKKÜR ETTİ

    Uzun bir süre ayakta alkışlamanın ardından podyuma çıkan ünlü isim ise Harrelson'a yıllarca süren dostluğu ve sürekli desteği için teşekkür etti.
  • Woody Harrelson: Michael J. Fox ile birlikte kobra kanı içtik! - Magazin haberleri

    29 YAŞINDA TEŞHİS KONULDU

    Dört çocuk babası olan Kanadalı oyuncuya, 1991 yılında 29 yaşındayken Parkinson teşhisi konmuştu. Oyuncu, 2000 yılında halkı bu hastalık konusunda eğitmek ve hastalıkla mücadelede araştırmalara fon sağlamak için Michael J. Fox Parkinson Araştırmaları Vakfı’nı kurmuştu.
  • Woody Harrelson: Michael J. Fox ile birlikte kobra kanı içtik! - Magazin haberleri

    PARKİNSON HAKKINDA

    Parkinson hastalığı, beyinde dopamin adı verilen, beyin hücrelerinin birbirleriyle haberleşmesini sağlayan maddeyi üreten hücrelerin bozulması sonucu ortaya çıkar. Beyinde dopamini üreten hücreler hareketlerin kontrolünden, uyumundan ve akıcılığından sorumludur.

    Hareketlerde yavaşlık, dinlenme halindeyken titreme, psikiyatrik rahatsızlıklarla kendini belli eden hastalık, çoğunlukla 60 yaş sonrası kişilerde görülür. Ancak genetik nedenlerle 40’lı yaşlarda da rastlanabilir.

    Fotoğraflar: AP, Reuters

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