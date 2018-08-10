Wrexham - Boreham Wood rakamlar

İngiltere Ulusal Lig maçında Wrexham ile Boreham Wood, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 14:35. Wrexham 4 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Boreham Wood 4 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi Wrexham, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Boreham Wood son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 436 kodlu maçı oynayanlar; Wrexham galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.90, Boreham Wood galibiyet oranı 2.50. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Wrexham son haftadaki AFC Fylde müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Boreham Wood, Guiseley karşılaşmaında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Wrexham, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Boreham Wood, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Boreham Wood 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ