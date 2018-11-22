Wall Street Journal'ın Yayın Kurulu, kaleme aldığı "Trump'ın İlkel Realpolitiği" başlığıyla kaleme aldığı yazıda, ABD Başkanı'nın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik tutumunu ve Suudi Arabistan'a verdiği desteği masaya yatırdı.

Trump'ın, Kaşıkçı cinayetine ilişkin önceki gün yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Selman cinayetten haberdar olabilir de olmayabilir de!" ifadelerine atıfta bulunulan makalede, "Buradaki ünlemin amacını çözemedik, tıpkı çiğ ve ilkel olarak tanımlayabileceğimiz dış politika realpolitiği ile nereye varmaya çalıştığından emin olamadığımız gibi." görüşü paylaşıldı.

AA'nın haberine göre; yazıda, Trump'ın açıklamasında Ortadoğu'daki "kanlı gerçeklere" değindiği belirtilerek, "Trump, açıkça görülen gerçeklik ile Amerikan idealizminin arasında bir denge kuramıyor gibi görünüyor." ifadesi kullanıldı.

"TRUMP'IN DA DIŞ POLİTİKA İÇİN ÜLKE İÇİNDE MÜTTEFİKLERE İHTİYACI VAR"

Donald Trump'ın geçen yıl Suudi Arabistan ziyaretinde yaptığı 450 milyar dolarlık ticaret anlaşmalarının ardından Kaşıkçı cinayetine ilişkin böyle bir açıklamada bulunduğuna değinilen yazıda, "Trump'ın bakış açısından bakıldığında, ABD'nin Ortadoğu'daki çıkarları, silah satışı, petrol ve İran olarak indirgenebilir. Bu aptalca, diyecek başka söz yok." değerlendirmesine yer verildi.

Katar ve Yemen gibi konularda olduğu gibi Muhammed bin Selman'ın ABD'nin Ortadoğu'daki çıkarlarını zaman zaman zora soktuğuna işaret edilen yazıda, "Kaşıkçı cinayetine izin vermemiş olsa bile, Prens Muhammed'in Kaşıkçı'nın kaçırılıp Suudi Arabistan'a getirileceğini bildiği kesin." görüşü belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Kaşıkçı konusunda daha sert mesajlar vermesinin umut edildiği vurgulanan yazı şu ifadelerle son buldu:

"Her başkan gibi, Trump'ın da zaman zaman zor seçimler gerektiren dış politika için ülke içinde müttefiklere ihtiyacı var ancak (Kaşıkçı cinayetine ilişkin) yaptığı son açıklama ile Trump, Senatör Lindsey Graham ve yeni seçilen Senatör Mitt Romney gibi Ortadoğu politikasının destekçileriyle bile ters düştü."

TRUMP'IN TEPKİ ÇEKEN KAŞIKÇI AÇIKLAMASI

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğunda öldürülmesinden bu yana cinayet konusunda Suudi yönetimine destek çıkan Trump, önceki gün yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan ile ilişkilerinin devam edeceği yönünde mesajlar vermişti.

ABD'nin, Suudi Arabistan'la "sarsılmaz ortaklığını" devam ettirmek istediğini aktaran Trump, "Kongre üyeleri arasında, siyasi ya da başka sebeplerden dolayı farklı bir yöne doğru gitmek isteyenler var ve bunu yapmakta serbestler. ABD'nin güvenliğiyle aynı doğrultuda olduğu müddetçe bana sunulan bütün fikirleri değerlendireceğim." yorumunu yapmıştı.

WASHİNGTON POST CEO'SUNDAN TRUMP'A SUUDİ ARABİSTAN ELEŞTİRİSİ

Washington Post yazarı ve CEO'su Fred Ryan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan açıklamasına ilişkin, "Dünyadaki tiranlara açık ve tehlikeli bir mesaj gönderildi: ABD Başkanı'nın önünce yeterince para yığ, bir cinayet kelimenin tam anlamıyla yanına kar kalabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın önceki günkü açıklamasını "tuhaf, yanlış ve saçma sapan" olarak niteleyen Ryan, Washington Post'taki makalesinde, "Trump, Suudi Arabistan'ı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın acımasızca katledilmesinden akladı." ifadesine yer verdi.

Trump'ın Kaşıkçı'yı "Suudilerin devlet düşmanı" etiketiyle karaladığını savunan Ryan, ABD Başkanı'nın bu açıklama vesilesiyle dünyaya 33 yaşındaki Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile ilişkisini Kaşıkçı cinayetine feda etmeyeceğini ilan ettiği yorumunu yaptı.

Ryan, Trump'ın Suudi Arabistan açıklamasının Amerikan menfaatlerini korumadığını, aksine ülke çıkarlarına ihanet ettiğini öne sürerek, "Dünyadaki tiranlara açık ve tehlikeli bir mesaj gönderildi: ABD Başkanı'nın önüne yeterince para yığ, bir cinayet kelimenin tam anlamıyla yanına kar kalabilir." diye yazdı.

Açıklamada Trump'ın güvenliğe vurgu yaptığını hatırlatan Ryan, "Yeterince para verip silahlarımızı satın alan herkes için değerlerimizden vazgeçen bir diplomasi için çifte standart uygulamak dünyayı daha da güvenli bir yer haline getirmiyor." ifadesini kullandı.

Suudi Veliaht Prens Bin Selman'ın büyük kıyımlara neden olduğunu ileri süren Ryan, bunlar başka ülkeler tarafından işlenseydi ABD tarafından büyük tepkiyle karşılanacağını kaydetti.

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) detaylı soruşturmasında "Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrinin Veliaht Prens tarafından verildiği" sonucuna ulaşıldığını belirten Ryan, "CIA'in bulgularını ihmal etmek için bir sebep varsa Başkan (Donald Trump) derhal bu kanıtı kamuyla paylaşmalı. Bu yönde bir delilin olmaması durumunda ve Trump'ın liderlik yapmada başarısız olması dikkate alınarak, şimdi Amerikan kutsal değerleri ve daimi menfaatlerini savunarak Amerika'yı öncelemelidir." görüşünü paylaştı.

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