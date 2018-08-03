Wycombe Wanderers - Blackpool sahaya çıkıyor

İngiltere 1.Lig heyecanı devam ediyor. Wycombe Wanderers, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Blackpool takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Wycombe Wanderers son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Blackpool, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 289. İddaa'da Wycombe Wanderers kazanır 2.20, berabere biter 3.00, Blackpool kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Wycombe Wanderers son hafta oynanan Cambridge United maçında 1-0 kazandı.

Blackpool ise Leyton Orient karşılaşmasında 3-1 kazandı.

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