Son dakika haberi Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Kasım ayının sonu gibi veya aralık ayında müfredat değişikliği, program değişikliği paylaşmış olacağız" açıklamasında bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı açıklamada, "(İlkokul, ortaokul ve liselerdeki konular) Bunları sadeleştirmek veya çıkartmak üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Kasım ayının sonu gibi veya aralık ayında müfredat değişikliği, program değişikliği paylaşmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Yasa gereği öğretmen atamalarında mülakatın olması gerekiyor" diye konuştu.