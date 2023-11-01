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        Haberler Gündem Eğitim Son dakika haberi: Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması

        Son dakika haberi Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Kasım ayının sonu gibi veya aralık ayında müfredat değişikliği, program değişikliği paylaşmış olacağız" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 12:03 Güncelleme: 01.11.2023 - 12:22
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        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı açıklamada, "(İlkokul, ortaokul ve liselerdeki konular) Bunları sadeleştirmek veya çıkartmak üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Kasım ayının sonu gibi veya aralık ayında müfredat değişikliği, program değişikliği paylaşmış olacağız" ifadelerini kullandı.

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Yasa gereği öğretmen atamalarında mülakatın olması gerekiyor" diye konuştu.

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