Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İspanya Xavi Barcelona'da devam ediyor - Futbol Haberleri

        Xavi Barcelona'da devam ediyor

        Üç sezondur Barcelona teknik direktörü olan Xavi Hernandez, sözleşmesinde öngörüldüğü gibi 1 yıl daha görevinde kalma kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 15:24 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Barcelona'dan Xavi kararı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta ile dün akşam başkanın evinde uzun süren bir toplantı yapan ve takımda bir sezon daha kalma kararı alan Xavi, Laporta ile birlikte bugün basın toplantısı düzenledi.

        İlk konuşmayı yapan Laporta, "Xavi'nin teknik direktör olarak Barcelona'da kalmaya devam edeceğini sizlere duyurmanın mutluluğunu yaşıyorum. Geçmiş açıklamalarında ayrılmayı planladığını söylemişti ama dünkü görüşmemizde takıma ve projemize olan heyecanını bana iletti. Xavi'nin devam etmesi harika bir haber." dedi.

        Laporta, "Kazanmaya devam etme hırsı artık daha rekabetçi. Takımı iyileştirmek için bazı değişiklikler yapılacak. Başarılı projelerde ve özellikle bu projede istikrar bir ilkedir. Xavi inkar edilemez bir Barselona hayranı. Biz de aynı şekilde düşünüyoruz. Analizlerimizi yaptığımızda Xavi her zaman Barcelona için en iyisi. En iyi kararın bu olduğuna, kulübe istikrar vereceğine eminiz." şeklinde konuştu.

        REKLAM

        Laporta ayrıca, kulübün ekonomisinin düzeltilmesi hedefinde doğru yolda ilerlediklerini, yeniden inşa edilen Nou Camp Stadı'na aralık ayında dönmeyi planladıklarını dile getirdi.

        XAVI FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ

        Xavi ise sezon ortasında, ocak ayı sonunda açıkladığı, "sezon sonunda ayrılma" görüşünün o zaman için doğru olduğunu çünkü takımda bir değişiklik gerektiğine inandığını ancak kulüp başkanı Laporta, sportif direktör Deco ve takımdan aldığı destekten sonra şimdi tam tersini düşündüğünü aktardı.

        "Devam etmek için enerjim var." diyen Xavi, kendisiyle birlikte tüm yardımcılarının da görevde kalacağını açıkladı.

        İspanyol teknik adam, "Bu sezonun öncelikli hedefleri karşılanmasa da takım iyileşti. Gelecek sezon bu hedefleri tutturmayı bir kez daha deneyeceğiz. Tüm tarafların birbirine güveni tam." ifadelerini kullandı.

        Normal şartlarda Haziran 2025'te sona erecek sözleşmesinin devamı yönünde karar alan Xavi, bunun "para veya ego ile ilgisi olmadığını" vurguladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Otomobil kafeye daldı, kedi saniyelerle kurtuldu
        Otomobil kafeye daldı, kedi saniyelerle kurtuldu
        "Toz taşınımında mümkün olduğunca dışarı çıkmayın" uyarısı!
        "Toz taşınımında mümkün olduğunca dışarı çıkmayın" uyarısı!
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Genç doktor öldü! 2'si ağır 6 yaralı! Zincirleme kaza!
        Genç doktor öldü! 2'si ağır 6 yaralı! Zincirleme kaza!
        59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 5. etap koşuluyor
        59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 5. etap koşuluyor
        3 aydır sinyal alınamıyor! Tuba'nın pili bitti
        3 aydır sinyal alınamıyor! Tuba'nın pili bitti
        Polat çifti silahlı saldırı davasında hakim karşısında
        Polat çifti silahlı saldırı davasında hakim karşısında
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Cezaevine gönderildi! Öğrenciye istismar!
        Cezaevine gönderildi! Öğrenciye istismar!
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Sarayla reçel savaşı
        Sarayla reçel savaşı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Feci olay! İndiği aracının altında kaldı!
        Feci olay! İndiği aracının altında kaldı!
        Husumetlisine kurşun yağmuru! "Konuşmak" için buluşma cinayetle bitti!
        Husumetlisine kurşun yağmuru! "Konuşmak" için buluşma cinayetle bitti!
        Avrupa'da peş peşe 1 euroya ev kampanyaları
        Avrupa'da peş peşe 1 euroya ev kampanyaları
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Çorlu tren kazası davasında karar çıktı
        Çorlu tren kazası davasında karar çıktı
        İstanbul Park ihalesi iptal olmadı
        İstanbul Park ihalesi iptal olmadı
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Cazibe merkezi Galatasaray!