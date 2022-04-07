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Xavi'den Galatasaray itirafı: Çok zor bir stadyum

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Frankfurt'la karşılaşacak Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Galatasaray maçındaki atmosfere değindi

Xavi'den Galatasaray itirafı

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Avrupa Ligi çeyrek finalinde Frankfurt'la oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Almanya'daki atmosfere değinen Xavi, Galatasaray maçını da andı.

"TÜRKİYE'DE ÇOK ZOR BİR STADYUMDAN ÇIKMAYI BAŞARDIK"

Xavi Hernandez yaptığı açıklamada, "Frankfurt'ta harika bir atmosfer olacağını söylediler. İlk defa burada oynuyoruz, göreceğiz. Türkiye'de çok zor bir stadyumdan çıkmayı başardık. Yine kendi oyunumuzu sahaya yansıtmaya çabalayacağız. Formdayız ama yarın bambaşka bir hikayeyle de karşılaşabiliriz." ifadelerini kullandı. Xavi Hernandez'in yönettiği Barcelona, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray'ı eleyerek bir üst tura çıkmıştı.

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