Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiCihaz
ABONE OL

Xiaomi Mi Band 6 akıllı bileklik tanıtıldı! Xiaomi Mi Band 6 akıllı bileklik özellikleri neler?

Xiaomi, popüler akıllı bileklik serisi Mi Band’in en yeni modeli Mi Band 6’yı duyurdu. Teknoloji severler, Xiaomi Mi Band 6 akıllı bileklik özelliklerini merak ediliyor. Xiaomi Mi Band 6 akıllı bileklik özellikleri neler? İşte detaylar...

Xiaomi Mi Band 6 akıllı bileklik tanıtıldı! Xiaomi Mi Band 6 akıllı bileklik özellikleri neler?

Xiaomi Mi Band 6 akıllı bileklik tanıtıldı! Yeni ürün meraklıları elbette ilk önce fiyatını merak ediyor. Yeni Xiaomi Mi Band 6, NFC bulunmayan versiyonu için 35 dolar, NFC bulunan versiyonu için ise 42 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Peki Xiaomi Mi Band 6 akıllı bileklik özellikleri neler?

XİAOMİ Mİ BAND 6 AKILLI BİLEKLİK ÖZELLİKLERİ

Xiaomi, yeni Mi Band 6 ile kullanıcılara daha yüksek çözünürlüklü, daha büyük bir ekran sunarken; hafif ve kompakt tasarım anlayışını korumaya devam ediyor. 1,56 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekran ile karşımıza çıkan akıllı bileklik, büyüyen ekran boyutuna rağmen tek şarj ile 14 gün kullanım süresi sunmaya devam ediyor.

Xiaomi’nin Mi Band 5’te yalnızca 1,1 inç büyüklüğünde bir ekran sunuyor, 1,56 inçlik Mi Band 6’nın dikkat çekici seviyede “büyüdüğünü” düşünülebilir. Ancak Xiaomi, ekranı büyütürken çerçeveleri incelterek boyutları çok da değiştirmeden ekranı neredeyse yüzde 45 seviyesinde büyütmeyi başarmış. Ayrıca 152 x 360 piksele çıkan çözünürlüğü ve 326 PPI piksel yoğunluğunu da var.

Tüm akıllı bileklikler gibi Mi Band 6 için de sağlık özellikleri ön plana çıkıyor. Artık bir SpO2 sensörüne sahip olan Mi Band ailesi, bu sayede kullanıcılara kandaki oksijen seviyelerini gösterebiliyor. Ayrıca Mi Band 5’te bulunan 15 egzersiz moduna 15 yeni egzersiz modu daha eklenmiş durumda. Xiaomi, 6 fitness aktivitesini ise otomatik algılayarak takip gerçekleştiriyor.

Adını Pomodoro Tekniği’nden alan bir Pomodoro Zamanlayıcı özelliği de bulunan Mi Band 6, bu zaman yönetimi özelliği ile kullanıcıların 25 dakika boyunca tüm bildirimlerden uzak kalarak daha iyi odaklanmasını sağlıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Uzayın gizem perdesini aralayacak yeni teori: Theia'nın parçaları Dünya'da!
TEKNOLOJİUzay pazılı: Parçalar Dünya'da olabilir!
SON DAKİKA: Beyaz eşyada yeni dönem! Beyaz eşya alacaklar dikkat! Ekonomi haberleri
TEKNOLOJİYeni beyaz eşya alacaklar dikkat!
SON DAKİKA: Yemeksepeti hacklendi! 7 gün sonra fark ettiler! Milyonlarca kişi...
TEKNOLOJİ21.5 milyon kişi 'sepet'lenmiş!
Xiaomi Türkiye'de üretime başladı - Haberler
TEKNOLOJİİşte Xiaomi'nin Avcılar’daki ilk 'yerli'si
Dikkat 'Yemeksepeti şifrelerinizi değiştirin!' uyarısı! - Haberler
TEKNOLOJİ'Diğer hesaplarınız da sepetlenmesin!'
SATIŞTA! Samsung Galaxy A72 fiyatı ne kadar? Samsung Galaxy A72 özellikleri
TEKNOLOJİSamsung Galaxy A72 özellikleri ve fiyatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlar
TEKNOLOJİXiaomi'nin Türkiye fabrikası açıldı
Teknofest'te yarışacak roketler belli oldu
TEKNOLOJİTeknofest'te yarışacak roketler belli oldu
Antepli Tenet Games’in oyunu 15 ülkede zirvede - Haberler
TEKNOLOJİAntep’ten çıkan oyun 15 ülkede zirvede
2021'in en iyi akıllı telefonu belli oldu! İşte iPhone 12 Pro Max özellikleri ve fiyatı
TEKNOLOJİ2021'in en iyi akıllı telefonu belli oldu!