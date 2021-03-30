Xiaomi Mi Band 6 akıllı bileklik tanıtıldı! Yeni ürün meraklıları elbette ilk önce fiyatını merak ediyor. Yeni Xiaomi Mi Band 6, NFC bulunmayan versiyonu için 35 dolar, NFC bulunan versiyonu için ise 42 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Peki Xiaomi Mi Band 6 akıllı bileklik özellikleri neler?

XİAOMİ Mİ BAND 6 AKILLI BİLEKLİK ÖZELLİKLERİ

Xiaomi, yeni Mi Band 6 ile kullanıcılara daha yüksek çözünürlüklü, daha büyük bir ekran sunarken; hafif ve kompakt tasarım anlayışını korumaya devam ediyor. 1,56 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekran ile karşımıza çıkan akıllı bileklik, büyüyen ekran boyutuna rağmen tek şarj ile 14 gün kullanım süresi sunmaya devam ediyor.

Xiaomi’nin Mi Band 5’te yalnızca 1,1 inç büyüklüğünde bir ekran sunuyor, 1,56 inçlik Mi Band 6’nın dikkat çekici seviyede “büyüdüğünü” düşünülebilir. Ancak Xiaomi, ekranı büyütürken çerçeveleri incelterek boyutları çok da değiştirmeden ekranı neredeyse yüzde 45 seviyesinde büyütmeyi başarmış. Ayrıca 152 x 360 piksele çıkan çözünürlüğü ve 326 PPI piksel yoğunluğunu da var.

Tüm akıllı bileklikler gibi Mi Band 6 için de sağlık özellikleri ön plana çıkıyor. Artık bir SpO2 sensörüne sahip olan Mi Band ailesi, bu sayede kullanıcılara kandaki oksijen seviyelerini gösterebiliyor. Ayrıca Mi Band 5’te bulunan 15 egzersiz moduna 15 yeni egzersiz modu daha eklenmiş durumda. Xiaomi, 6 fitness aktivitesini ise otomatik algılayarak takip gerçekleştiriyor.

Adını Pomodoro Tekniği’nden alan bir Pomodoro Zamanlayıcı özelliği de bulunan Mi Band 6, bu zaman yönetimi özelliği ile kullanıcıların 25 dakika boyunca tüm bildirimlerden uzak kalarak daha iyi odaklanmasını sağlıyor.