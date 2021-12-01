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Xiomara Castro, Honduras'ın ilk kadın devlet başkanı olacak

Henüz oy sayımı tamamlanmadı ama solcu Özgürlük ve Yeniden Kuruluş Partisi'nin adayı Xiomara Castro, Honduras devlet başkanlığı seçimlerinde en yakın rakibinin 20 puan önünde. Seçilmesi aynı zamanda sağcı Milli Parti'nin 12 yıllık iktidarına da son vermiş olacak.

Xiomara Castro, Honduras'ın ilk kadın devlet başkanı olacak
BBC TÜRKÇE
- Reuters
Xiomara Castro

Orta Amerika ülkesi Honduras'ın ilk kadın devlet başkanı, Solcu Özgürlük ve Yeniden Kuruluş Partisi'nin adayı Xiomara Castro olacak.

Ülkede Pazar günü yapılan seçimlerde Castro resmi olmayan ilk sonuçlara göre en yakın rakibi Nasry Asfura'ya 20 puan fark attı.

12 yıldır iktidarda olan, çeşitli skandallar ve yolsuzluk suçlamalarıyla sarsılan sağcı Milli Parti yenilgiyi kabul etti.

Castro, devlet başkanlığı görevini ülkede kutuplaşmaya yol açmakla suçlanan Juan Orlando Hernandez'den devralacak.

Juan Orlando Hernandez'in kardeşi Antonio Hernandez, ABD'de uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlamasıyla hapis yapmıştı. Devlet Başkanı Hernandez de, uyuşturucu ticaretiyle ilişkili olmakla suçlanıyordu.

Castro, seçim kampanyasında Honduras'ı, "narko-diktatörlük ve yolsuzluğun uçurumundan çekip çıkarma" sözü verdi.

- Reuters
Tegucigalpa sokaklarında kutlamalar başladı

Castro'nun eşi Manuel Zelaya Honduras'ın 2006-2009 yılları arasında devlet başkanıydı ve darbeyle düşürülmüştü.

O dönemden sonra yapılan iki seçimde de Castro devlet başkanlığına aday olmuş ancak seçimleri kazanamamıştı.

Castro ülkede büyük değişimler yapmayı vadetmişti.

Gündeminde öncelikle yüksek suç oranı ve uyuşturucu ticaretiyle mücadele ile ABD'ye kitlesel göç gibi çok büyük sorunlar olacak.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Castro'yu tebrik etti ve Washington'un kendisiyle çalışmaktan memnuniyet duyacağını bidirdi.

BBC Meksika ve Orta Amerika Muhabiri Will Grant'ın analizi

Seçimden önceki günlerde Milli Parti'nin artık iktidara tutunamayacağı gayet açık bir şekilde belli olmuştu.

12 yıldır iktidarda olan ve yaygın yolsuzluk ve derin yoksullukla özdeşleşen Milli Parti hükümeti öyle büyük bir kolektif memnuniyetsizlik yaratmıştı ki, yandaşları bile artık Nasry Asfura'ya oy verdiklerini insan içinde itiraf edemez olmuşlardı.

Genel olarak ülkede herkes değişimden söz etmek istiyor.

Tegucigalpa'daki pazarcılardan tutun da seçim merkezlerinde oy vermek için kuyrukta bekleyenlere kadar herkes hükümetin değiştiğini ve görevi bırakacak olan Devlet Başkanı Juan ORlando Hernandez'in ABD mahkemelerinde uyuşturucu ticaretiyle ilişkisi konusunda hesap verdiğini görmekten söz ediyordu.

Hernandez gerçi hiç bir suç işlemediğini tekrar tekrar ileri sürdü ama Honduras kamuoyu nezdinde artık bir suçlu ve işi bitmiş bir politikacı olarak görülüyor.

O yüzden şu anda Honduraslıların çoğu iktidar değişimini kutluyor.

Milli Parti'nin yenildiğini iki gün gecikmeli de olsa kabullenmesi ve bundan dört yıl önceki seçimlerde yaşanan şiddet olaylarından kaçınılması da memnuniyetle karşılandı.

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