        Yaban keçisi avına otomobil fiyatı ceza | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Yaban keçisi avına otomobil fiyatı ceza!

        Mersin'in de aralarında bulunduğu 3 ilde yaban keçisi avlayan 3 kişiye, 2 milyon 894 bin 565 TL para cezası kesilirken, adli işlemde başlatıldığı bildirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 08:55 Güncelleme: 02.01.2026 - 08:55
        Yaban keçisi avına otomobil fiyatı ceza!
        Koruma altında olan türler arasında bulunan yaban keçilerine yönelik birçok ilde gerçekleştirilen yasadışı avcılık denetimleri sürüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinesinde yapılan denetimler de yasa dışı avlananlar yakalanarak adli işlemlerin yanı sıra yüklü miktarda para cezası da kesiliyor.

        KİŞİ BAŞI 965 BİN TL CEZA

        İHA'daki habere göre son olarak Mersin'in Silifke, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçeleri ile Adıyaman sınırlarında yaban keçisi avlayan 3 şüpheli belirlenerek yakalandı. Yakalanan kişilere toplamda 2 milyon 894 bin 565 TL para cezası kesilerek adli işlem yapıldı.

        Kurumdan yapılan açıklamada: "Ülke genelinde yasa dışı avcılıkla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Ekiplerimiz tarafından koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen şahıslar yakalanırken ilgili kanunlar kapsamında idari yaptırımlar uygulandı.

        İŞTE KESİLEN CEZALAR

        Denetimler kapsamında Adıyaman’da, vurduğu yaban keçisiyle yakalanan şahsa 964 bin 855 TL, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yaban keçisi vurduğu tespit edilen şahsa 969 bin 591 TL ve Mersin’in Silifke ilçesinde yaban keçisi vurduğu tespit edilen şahsa 960 bin 119 TL idari para cezası ve tazminat uygulandı. Böylece 3 farklı ilde yakalanan kişilere toplam 2 milyon 894 bin 565 TL ceza ve tazminat uygulanırken, ele geçirilen tüfeklere de el konuldu" denildi.

