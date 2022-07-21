'VAN ÇOK GÜZELLEŞMİŞ'

Van'ın güzellikleriyle marka bir şehir olabileceğini belirten Azerbaycanlı gazeteci Nemat Akbarli ise "En son depremde Van'a gelmiştim. O günden bu yana Van çok değişmiş ve güzelleşmiş. Bugün de suya dalarak mikrobiyalitleri gördük. Etkinlikten büyük keyif aldım. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.