Yabancı uyruklu kadına cinsel saldırı ve şantaj iddiası!

İstanbul’da Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne başvuran yabancı uyruklu O.R., temizliğe gittiği ev sahibi İbrahim G. tarafından önce cinsel saldırıya uğradığını, ardından çıplak görüntüsü çekilerek ilişkiye girmek için şantajda bulunduğunu iddia ederek şikayette bulundu.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, O.R. yaptığı şikayette İbrahim G. ile aynı binada oturduğunu, geçimini de evlere temizliğe giderek karşıladığını söyledi.

“KENDİMİ ÇIPLAK BULDUM”

Şikayetinde 2 ay önce İbrahim G.’nin evine temizliğe gittiğini belirten O.R. “Tam olarak tarihini hatırlamıyorum. Evi temizledikten sonra şahıs bana kahve teklifinde bulundu, ben kabul ettim ve kahveyi içtikten sonrasını hatırlamıyorum. Uyandığımda üzerimdeki kıyafetler çıkmış ve yatak odasında uzanır vaziyetteydim. Kalkar kalkmaz üzerimi giyinip çıktım evinden. Hem kıyafetlerimin üzerimde olmamasından hem de daha sonraki konuşmalarından bana o gün cinsel saldırı eyleminde bulunmuş olabileceğini düşünüyorum.” dedi.

REKLAM “ÇIPLAK GÖRÜNTÜLERİM ÜZERİNE TEHDİTTE BULUNDU” Daha sonra şüphelinin kendisinin çıplak görüntülerini çektiğini belirten O.R., şöyle devam etti; “Benim çıplak vaziyette görüntülerimi çektiğini söyledi ve bu görüntüleri eşime göndermekle tehdit etmeye başladı. Bu tehditlerini telefon üzerinden sözlü olarak yaptı. Akabinde yaklaşık 2 aydır bu durumu eşime söylemekle tehdit ederek benimle birlikte olmak istediğini söyledi. Ben her seferinde korktuğum için görüşmek zorunda kaldım.” “KOCANA ELİMDEKİ GÖRÜNTÜLERİ ATARIM” O.R., yaklaşık 3 defa görüştüğünü belirterek “Her görüşmemizde cinsel birliktelik yaşadık. Bu görüşmeler şahsın ikametinde oldu. Bu cinsel birliktelikler ben korktuğum için gerçekleşti. Daha sonrasında şahıs bana Whatsapp üzerinden "Benimle görüşeceksin kocana elimdeki görüntüleri atarım" şeklinde beyanlarda bulundu. Kendisi ile yaklaşık 2 aydır Whatsapp'tan yazışırız. Olaya tanığım yoktur. Aydınlatılmış rızama dayalı olarak İbrahim G. isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim. Şahıs hakkında önleyici tedbir karan talebim vardır." dedi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ Bu şikayetin ardından şüpheli İbrahim G.’nin ifadesi alındı. Emniyette ifadesini veren şüpheli İbrahim G., iddiaları kabul etmedi. İbrahim G., 2 ay önce kendisinin kendisiyle görüşmek istemesi üzerine O.R. ile gönül ilişkisi yaşadığını iddia etti. Kendi rızasıyla cinsel birliktelik yaşadığını iddia eden İbrahim G., birlikte çekilmiş içki içerken fotoğraflarının mevcut olduğunu ve bu fotoğrafları tahkikat dosyasına konulmasını istediğini söyledi. TEHDİT MESAJI ATTIĞINI SÖYLEDİ O.R.’nin beyan ettiği şekilde kendisine ait müstehcen fotoğrafı olmadığını belirten İbrahim G. “2 ay kadar önce kendisine ikametimde kahve içirip bayıltmak suretiyle cinsel saldırı eylemim olmadı, bu şekilde bir olay hiç gerçekleşmedi. Çıplak görüntüler ile şahsı tehdit veya şantajda bulunmadım. Benden maddi menfaat elde etmek istediğini anlayınca da şahısla ayrıldık şahıs da kendisine para vermediğim gerekçesi ile benden şikayetçi olmuş olabilir. Mesajlaşmalar bana aittir mesajda bahsettiğim para kendisine daha önce elden borç vermiş olduğum paradır, ayrılınca da kendisinden bu parayı talep ettim. Eşine göndermekle tehdit etmiş olduğum mesajlar da bana aittir. Şahıs daha önce de beni bu şekillerde tehdit ettiği için benden uzaklaşması niyetiyle bu mesajları gönderdim.” dedi.