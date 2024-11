Yabancı uyruklu kadına cinsel saldırı ve şantaj iddiası! İstanbul'da polise başvuran yabancı uyruklu O.R. adlı kadın, temizliğe gittiği evin sahibi İbrahim G. tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etti. İbrahim G.'nin kendisinin çıplak görüntüsünü çektiğini belirten O.R., "Benimle görüşeceksin kocana elimdeki görüntüleri atarım" dedi. O.R. ayrıca şüphelinin mesajını da delil olarak sundu. Attığı tehdit mesajını kabul eden şüpheli İbrahim G., genç kadınla gönül ilişkisi yaşadığını ve kadının kendisinden para istediğini iddia etti. Emniyetteki ifadesinin ardından şüpheli serbest bırakıldı. Çalışma süresi dolan genç kadın ise sınır dışı edildi

ABONE OL