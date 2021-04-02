Yabancı uyruklu kişi dövülerek öldürüldü

DHA

İstanbul'un Güngören ilçesinde, aynı evdeki uyruklu kişi arasında çıkan kavgada aldığı darbeler sonucu Yulchi İshankulov (34) hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Güven Mahallesi Yücel Sokak'taki 6 katlı binada yaşandı. Binanın en üst katındaki dairede yaşayan 2'si kadın 6 yabancı uyruklu kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında, Yulchi İshankulov (34) aldığı darbeler sonucu yere yığıldı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İshankulov'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri ekipleri dairede detaylı incelemelerde bulundu. Polisin çalışmasının ardından İshankulov'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Olay sonrası, İshankulov ile aynı evde yaşayan 2 'si kadın 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.