Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 31 Ocak haftasında net 89,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı. 24 Ocak haftasında da net 345,4 milyon dolarlık hisse alımı yapan yabancı yatırımcı böylece 2 hafta üst üste borsada alım tarafında yer aldı.

Yabancı yatırımcı 31 Ocak haftasında 682,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 300 bin dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 24 Ocak itibarıyla 34 milyar 217 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 31 Ocak haftasında 33 milyar 747,4 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 20 milyar 562,5 milyon dolardan 20 milyar 152,2 milyon dolara ve ÖST stokları 717,9 milyon dolardan 715 milyon dolara geriledi.