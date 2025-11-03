Habertürk
Habertürk
        Yabancıdan 118,5 milyon dolarlık satış - Borsa Haberleri

        Yabancıdan 118,5 milyon dolarlık satış

        Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 118,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 15:13 Güncelleme: 03.11.2025 - 15:13
        Yabancıdan 118,5 milyon dolarlık satış
        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 24 Ekim haftasında net 118,5 milyon dolarlık hisse senedi, 441,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 27,6 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

        Yurt dışında yerleşik kişilerin 17 Ekim haftasında 30 milyar 661,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 24 Ekim haftasında 32 milyar 320,9 milyon dolara çıktı.

        Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 15 milyar 384,7 milyon dolardan 15 milyar 12,1 milyon dolara, ÖST stokları 593,7 milyon dolardan 564,3 milyon dolara indi.

