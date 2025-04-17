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        Haberler Ekonomi Para Yabancıdan rekor tahvil satışı - Para Haberleri

        Yabancıdan rekor tahvil satışı

        Yabancı yatırımcı 11 Nisan haftasında 2.8 milyar dolarla rekor miktarda DİBS satışı gerçekleştirdi. Böylece son 4 haftadaki toplam satışları 7.7 milyar dolara ulaştı. Borsa İstanbul'da ise yabancıların söz konusu 4 haftalık süreçteki net satışları 1.8 milyar doları aştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 15:57 Güncelleme: 17.04.2025 - 16:27
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        Yabancıdan rekor tahvil satışı
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        Yabancı yatırımcının hisse ve tahvillerdeki satışları devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

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        Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 11 Nisan haftasında net 293.2 milyon dolarlık hisse senedi, 2 milyar 805 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı. Bu, kayıtlardaki en büyük haftalık DİBS satışı oldu.

        11 Nisan haftasıyla beraber yabancı yatırımcılar hem borsada hem de tahvillerde 4 hafta üst üste satış tarafında yer aldı. Hisselerdeki net satış söz konusu dönemde 1 milyar 834 milyar doları bulurken, DİBS satışları 7 milyar 652 milyon dolara ulaştı.

        Hafta Hisse değişim(milyon $) DİBS değişim(milyon $)
        21-03-2025 -443.61 -439.54
        28-03-2025 -651.88 -2,388.05
        04-04-2025 -445.24 -2,019.52
        11-04-2025 -293.24 -2,804.51
        Toplam -1,833.97 -7,651.62
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        Bu satışlarla yabancı yatırımcının 4 Nisan itibarıyla 28 milyar 484 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 11 Nisan haftasında 28 milyar 39.5 milyon dolara geriledi.

        Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 13 milyar 994.7 milyon dolardan 11 milyar 43.9 milyon dolara indi.

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