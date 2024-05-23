Yabancıların tahvil stoku 3 yılın zirvesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 17 Mayıs haftasında net 1 milyar 339 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 43,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) alırken, 232,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

DİBS alımlarında 8 haftalık periyotlar dikkate alındığında, yurt dışı yerleşiklerin son 8 haftadaki DİBS alımı, 5 milyar 887,4 milyon dolar ile 2013'ten bu yana en güçlü yabancı ilgisine işaret etti.