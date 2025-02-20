Yağ bayisi alevlere teslim!

Bursa'da otomotiv yağ bayisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

DHA'nın haberine göre Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Oto Sanayi Sitesi (OTASANSİT) C 22'nci Sokak'ta bulunan otomotiv yağ bayisinde, saat 08.30 sıralarında çıktı.

İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

ÇEVREDEKİ İŞ YERLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Olayda çevredeki iş yerleri tahliye edilirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 40 araç ve 120 personelle çalışmalar devam ediyor. AFAD da 1 araç ve 5 personelle olay yerinde hazır bekliyor.

YANGIN DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Yangın nedeniyle yükselen siyah duman ilçenin birçok noktasından görülürken, söndürme çalışmaları dronla havadan görüntülendi.