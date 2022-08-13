Yağışlar bazı illerde hayatı felç etti 0:00 / 0:00

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Bolu, Bursa, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir'de etkisini gösteren sağanak yağışlar vatandaşlara zor anlar yaşattı.





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BOLU'DA SU BASKINLARI

DHA'nın haberine göre Bolu'da sağanak, su baskınlarına neden oldu. Apartmanların zemin ve bodrum katlarını su basarken, itfaiye ekipleri tahliye çalışması yaptı.

Bolu'da, akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle su baskını yaşandı. Aşağı Soku Mahallesi Zekai Konrapa Bulvarı'nda rögarlar taştı. Rögarların taşmasıyla birlikte yol ulaşıma kapandı. Bulvar üzerinde bulunan evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Yoldaki su baskını nedeniyle bazı araçlar arızalandı. İtfaiye ekipleri, suyun tahliyesi ve rögarların açılması için çalışma yaptı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, her yağmurda benzer sorunların yaşandığını belirterek çözüm bulunmasını istedi.





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BAZI YERLERDE AĞAÇLAR DEVRİLDİ

İHA'nın haberine göre Eskişehir’de akşam saatlerinde başlayan kısa süreli şiddetli sağanak yağış kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşın yağmurdan etkilenmemek için koşarak kaçması kameralara yansıdı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından, Eskişehir'in kent merkezinde akşam saatlerine doğru sağanak yağış etkili oldu. Gün boyunca güneşli geçen havanın ardından akşama doğru yoğun bulutların gökyüzünü kaplaması ile birlikte bastıran sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yolda ilerleyen sürücüler ve yayalar yağmurla birlikte zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, dükkân altlarına saklanarak yağıştan korunmaya çalıştı. Esnaf ise, dışarıdaki ürünlerini yağmurdan korumak ve su baskınlarını önlemek için yoğun mesai harcarken, zaman zaman etkili olan şiddetli rüzgârdan dolayı elleriyle tenteleri tutarak önlem almaya çalıştı. Yoğun yağmurla birlikte bazı bölgelerde sel yaşandı. Yollarda oluşan su birikintilerinden dolayı araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Öte yandan bazı yerlerde ağaçların devrildiği gözlemlendi.

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HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

İHA'nın haberine göre Bursa Valiliği'nin uyarısı sonrası şehir merkezinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı.

Bursa'da beklenen sağanak yağış, hayatı felç etti. Şehir merkezinde rögar kapaklarının tıkanması sonucu bazı yollar suyla kaplanırken, trafik akışı yavaşladı. Belediye ekipleri meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek için tıkanan rögar kapaklarını açtı. Bursa Valiliğinden sabah saatlerinde yapılan bildiri sonrası yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise çareyi otobüs duraklarında sığınmakta buldu. Öte yandan yağış nedeniyle şehrin birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı.

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TERMİNALİN ZEMİNİNİ SU BASTI

İHA'nın haberine göre Bilecik’in Bozüyük ilçesinde aniden birden bastıran ve yaklaşık yarım saat etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış sel ve su baskınlarına neden oldu.

Yağış sebebi ile şehirlerarası otobüs terminalini su basarken şehir içinde ana halterlerde ve bazı sokaklarda aşırı yağışlar sele dönüştü. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Şehirlerarası otobüs terminalinin zemini sular altında kalırken, terminalde çalışan vatandaşlar tarafından çekçekler ve fırçalar vasıtasıyla yağmur suyu tahliye edilmeye çalışıldı. Bu esnada otobüs terminalini kullanmak zorunda kalan vatandaşlar yaşananları şaşkın bakışlarla izledi.

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15 DAKİKALIK YAĞMUR HAYATI FELÇ ETTİ

İHA'nın haberine göre Sakarya’nın Karasu ilçesinde etkili olan 15 dakikalık yağmur sebebi ile ilçede bazı bölgelerde caddeler sular altında kaldı.

Yaklaşık 15 dakika aralıksız yağan yağmur ile Plaj Caddesi’nin Atatürk Bulvarı girişi ile eski lunapark mevkii ve dört yol ışıklar mevkii yağmur sularına teslim oldu. Her yağmurda bu bölgelerin suyla dolması ve hayatı kısa sürede olsa olumsuz etkilemesi vatandaşın tepkisine neden oldu. Eline süpürge alan bir vatandaşın da yağmur mazgalını açmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı. Vatandaş ve tatilci, her yağmurda su biriken bölgelere çözüm bulunmasını bekliyor.

SIĞINACAK YER ARADILAR

İHA'nın Edirne’de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Edirne'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aniden batıran yağış sebebiyle yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Devam eden sağanak sebebiyle yağmura yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için sığınacak yer ararken, tedbir alarak, şemsiyeleriyle dışarı çıkan vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtuldu. Yağışla beraber cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmurdan kaçarak saçak altılarında bekleyen vatandaşlar ise yağmur dinmesini beklediklerini ifade etti. Trakya'da yağışların devam edeceği tahmin ediliyor.