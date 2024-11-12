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        Haberler Yaşam Yağmur Adam mucizesi

        Yağmur Adam mucizesi

        Bundan tam 16 yıl önce daha 2 yaşındayken konmuştu dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile otizm tanısı. Tıpkı Dustin Hoffman ve Tom Cruise'un başrollerini paylaştığı Oskar ödüllü Rain Man filmindeki gibi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 01:51 Güncelleme: 12.11.2024 - 10:19
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        Yağmur Adam mucizesi
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        Rain Man, otizmli Raymond'ın iç dünyasını anlatır. Neyseki U.S.'nin mücadelesi onunki gibi hüzünlü değil mutlu bitti.

        Yaşamın kıyısında yürüyenlerdendi U.S.

        Otizm tanısını aldığında her şeyden habersiz etrafına gülücükler saçıyordu. Ancak gelişim sürecinde yaşıtlarından farklı bir durum vardı. Anne N. hiç bilmediği bir durum ile karşı karşıya idi. Oğluna otizm tanısı konmuştu. Daha otizmin ne olduğunu tam anlayamadan kötü bir haber de gittiği anaokulundan gelmişti.

        Annenin iddiasına göre; uyumsuz olacağı gerekçesiyle dolaylı olarak okula kabul edilmemişti.

        Bundan sonraki aşamasını kendisini takip eden özel eğitim uzmanı Sema Yıldız Doğan şöyle anlatıyor:

        “Aile bana geldiğinde büyük haya kırıklığı yaşıyordu. Çocukları dolaylı ifadelerle okula kabul edilmemişti. Hiç zaman kaybetmedim. U‘nun çok kapsamlı bir değerlendirmesinden sonra uygulayacağımız tedavinin methodlarına karar verdim. Bu eğitim sürecinde duyu bütünlemesi, teach yöntemi, pecs yöntemi, montessori yöntemi ve daha bir çok yöntemi kullandık. Daha önemli bir aşama vardı: U’yu evde değil sosyal hayatın içinde tutmak gerekliliği idi. Annesi hiç vazgeçmedi.

        Bu tedavi sürecinin tüm aşamasının gönüllü bir parçası oldu. Yaklaşık bir yıl süren eğitim sonunda U.S artık gelişme göstermişti. Yaşıtları gibi aynı sosyal ortamı paylaşabiliyor ve birçok akademik beceriyi yerine getirebiliyordu. Anne N. ile emeklerimizin karşılığını en güzel şekilde aldık. Çok mutluyum onun adına...”

        Ailenin ve bebekliğinden itibaren tedavi sürecini yöneten özel eğitim uzmanı Sema Yıldız Doğan'ın anlatımına göre U. artık yaşamın kıyısında değil, tam da ortasında yürüyor. Şu an 16 yaşında. Lise eğitimini tamamladı. Çok daha değerli olan ise mutlu, çalışıyor ve ekonomik bağımsızlığını kazandı.

        U.S’nin annesi N.S, U.’nun adının toplumda etiketlenmemesi için adını paylaşmak istemediğinin altını çizerek şunları söyledi: ”Oğlum doğduğunda yaşıtlarından farklıydı. Ancak bu farklılık aykırılık olarak kabul edildi maalesef. Çok acı çektim bir anne olarak. Dışlanıyorlar, etiketlendiriliyorlar. Bizim için çok çok zor bir süreçti. En büyük şansımız, oğlumun bu hayattaki en değerli hediyesi özel eğitim uzmanı Sema hanım ile yollarımızın kesişmesi oldu. Oğlum küçük yaştan itibaren okula bile kabul edilmezken, ona inanan tek kişiydi. Eğitim merkezinde Sema Yıldız Doĝan'ın uyguladığı egitim sürecine inandık ve dahil olduk. Eğitim ve terapi sürecinde bir kere bile yüzünde yorgunluk ifadesine tanıklık etmedim. Sabırla öz becerilerini geliştirecek eğitimleri verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ebeyvenlere önerim; lütfen umudunuzu kaybetmeyin. Doğru zamanda doğru uzmanlardan alınan eğitimle otizmli çocuğunuz hayata kaldığı yerden devam ediyor.“

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