Yağmur Adam mucizesi

Rain Man, otizmli Raymond'ın iç dünyasını anlatır. Neyseki U.S.'nin mücadelesi onunki gibi hüzünlü değil mutlu bitti.

Yaşamın kıyısında yürüyenlerdendi U.S.

Otizm tanısını aldığında her şeyden habersiz etrafına gülücükler saçıyordu. Ancak gelişim sürecinde yaşıtlarından farklı bir durum vardı. Anne N. hiç bilmediği bir durum ile karşı karşıya idi. Oğluna otizm tanısı konmuştu. Daha otizmin ne olduğunu tam anlayamadan kötü bir haber de gittiği anaokulundan gelmişti.

Annenin iddiasına göre; uyumsuz olacağı gerekçesiyle dolaylı olarak okula kabul edilmemişti.

“Aile bana geldiğinde büyük haya kırıklığı yaşıyordu. Çocukları dolaylı ifadelerle okula kabul edilmemişti. Hiç zaman kaybetmedim. U‘nun çok kapsamlı bir değerlendirmesinden sonra uygulayacağımız tedavinin methodlarına karar verdim. Bu eğitim sürecinde duyu bütünlemesi, teach yöntemi, pecs yöntemi, montessori yöntemi ve daha bir çok yöntemi kullandık. Daha önemli bir aşama vardı: U’yu evde değil sosyal hayatın içinde tutmak gerekliliği idi. Annesi hiç vazgeçmedi.

Bundan sonraki aşamasını kendisini takip eden özel eğitim uzmanı Sema Yıldız Doğan şöyle anlatıyor:

Bu tedavi sürecinin tüm aşamasının gönüllü bir parçası oldu. Yaklaşık bir yıl süren eğitim sonunda U.S artık gelişme göstermişti. Yaşıtları gibi aynı sosyal ortamı paylaşabiliyor ve birçok akademik beceriyi yerine getirebiliyordu. Anne N. ile emeklerimizin karşılığını en güzel şekilde aldık. Çok mutluyum onun adına...”

Ailenin ve bebekliğinden itibaren tedavi sürecini yöneten özel eğitim uzmanı Sema Yıldız Doğan'ın anlatımına göre U. artık yaşamın kıyısında değil, tam da ortasında yürüyor. Şu an 16 yaşında. Lise eğitimini tamamladı. Çok daha değerli olan ise mutlu, çalışıyor ve ekonomik bağımsızlığını kazandı.