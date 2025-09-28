Yağmurlu günlerde ev keyfi: Çocuklarla yapılacak 10 harika aktivite
Dışarıda yağmur yağıyor, parklar ıslak, enerji dolu çocuklar ise evde dört dönüyor. İşte tam da bu anlar için hayat kurtaracak aktiviteler listesi!
Yağmurlu bir günde çocuklarla evde kalmak gözünüzü korkutuyorsa, bu öneriler sizi yeniden hayata bağlayabilir!
YAĞMURLU GÜNLERDE EVDE KALMAK ZORUNDA MISINIZ? PANİK YOK!
Kötü hava koşulları nedeniyle çocuklarla evde kapalı kalmak zorunda kaldığınızda, kendinizi çaresiz hissetmeyin. Çocuklarla bir gün boyunca dışarı çıkamamak, adeta sizi başka bir galaksiye ışınlayacak kadar zorlayıcı olabilir! Park yok, oyun alanı yok, bisiklet sürmek yok… Peki ne yapacağız?
İşte size çocuklarla evde keyifle vakit geçirebileceğiniz birbirinden eğlenceli 10 yağmurlu gün etkinliği!
1- AİLE FİLM GECESİ
Bir battaniyenin altına girin, atıştırmalıkları hazırlayın ve hep birlikte güzel bir film seçin. Evde mini bir sinema gecesi düzenlemek, yağmurlu bir akşamı unutulmaz kılabilir. Çocuklar, özellikle çıtır çıtır ses çıkaran atıştırmalıklarla film izlemeye bayılırlar. Sizin de hoşunuza gidecek bir aile filmi bulun ve birlikte keyfinize bakın!
2- AİLE OYUN GÜNÜ
Eğer ekranlardan biraz uzaklaşmak istiyorsanız, klasik masa oyunlarına bir şans verin. Tahta oyunları hem eğlenceli vakit geçirmenizi sağlar hem de çocuklara sabır, strateji ve takım çalışmasını öğretir.
3- BATTANİYE KALESİ İNŞA EDİN
Bir battaniye, birkaç yastık ve bolca hayal gücüyle evde bir kale kurabilirsiniz. Çocuklar, kendi küçük dünyalarını yaratmaya bayılırlar. Eski oyuncaklar bile, bu kalenin içinde yepyeni bir cazibeye kavuşur.
4- YAĞMUR ÇUBUĞU YAPIMI
El işi seven çocuklar için harika bir fikir! Bir kağıt havlu rulosu, alüminyum folyo, kuru pirinç ve biraz boya ile kendi yağmur çubuğunuzu yapabilirsiniz. Hem eğlenceli bir sanat etkinliği hem de rahatlatıcı bir müzik aleti yaratmış olursunuz. Çocuklar, kendi yaptıkları bu çubukla yağmur sesleri çıkarmaya bayılacak!
5- KÖPEĞİNİZLE ÇÖPÇÜ AVI
Eğer evde tüylü bir dostunuz varsa, onu da eğlenceye dahil edin! Evdeki köpeğiniz için mini bir hazine avı hazırlayın. Ödül mamalarını evin çeşitli köşelerine saklayın ve onun hepsini bulup bulamayacağına bakın. Bu oyun, hem köpeğinizi zihinsel olarak uyarır hem de çocuklara hayvanlarla daha fazla vakit geçirme fırsatı sunar.
6- BİRLİKTE YEMEK YAPIN
Yağmurlu bir gün, mutfakta çocuklarla zaman geçirmek için harika bir fırsat olabilir. Basit bir kek ya da sevilen bir aile yemeği hazırlarken çocuklara küçük görevler verin. Baharat serpmek, karıştırmak ya da hamur yoğurmak gibi işleri üstlenmeleri hem onları mutlu eder hem de öz güvenlerini geliştirir. Üstelik, yemeğiniz de hazır olur!
7- SAKLAMBAÇ OYNAYIN
Kulağa basit gelebilir ama küçük çocuklar saklambaç oyununu çok sever. Evin içinde farklı odaları kullanarak oyunu çeşitlendirebilir, hatta klasik sayma yönteminin yerine alfabeyi kullanmalarını isteyebilirsiniz. Küçük bir tiyatral dokunuşla onları bulduğunuzda “Seni nasıl bulamadım?!” diye abartarak eğlenceyi katlayabilirsiniz!
8- DANS PARTİSİ VERİN
Biraz müzik açın ve enerjiyi dışarı atmanın en eğlenceli yolunu seçin: Dans! Çocuk şarkılarıyla başlayabilir, yaşlarına uygun pop ya da hareketli şarkılarla devam edebilirsiniz. Hem siz hem de çocuklar eğlenirken farkında olmadan egzersiz de yapmış olursunuz.
9- BİRLİKTE KİTAP OKUYUN
En sevdiğiniz kitabı seçin, battaniyenin altına girin ve sessiz bir okuma zamanı başlatın. Daha büyük çocuklarla birlikte bir kitap serisine başlayabilir, sırayla okuyarak herkesin aktif katılımını sağlayabilirsiniz. Hem dil gelişimi için harika bir fırsat hem de sakin bir mola zamanı.
10- SESSİZ SİNEMA OYNAYIN
Klasik “sessiz sinema” oyunu, her yaşa hitap eden bir aktivite. Kartlara hayvan isimleri, filmler ya da meslekler yazın ve birbirinize sessizce anlatmaya çalışın. Çocukların taklit yeteneklerini görmek hem eğlenceli hem de şaşırtıcı olabilir!
Görsel Kaynak: istockphoto