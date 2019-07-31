Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan oyuncu Yağmur Tanrısevsin, önceki gün yakın bir dostlu ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Sevenlerine müjdeyi veren güzel oyuncu, yakın zamanda kendi markasının tanıtımını yapacağını söyledi.

Bu marka hakkında ufak bir bilgi de veren Tanrısevsin, "Kendi seramik markamı oluşturuyorum şu anda. Zaten üniversite de bunun eğitimini aldım. Bu dal üzerine okudum. Son düzlüğe geldik. Çalışmalarımız bitmek üzere. İnşallah yakın zamanda güzel bir projeyle ve kendi tasarımlarımla güzel bir tanıtım yapacağız" açıklamasında bulundu.

Oyunculuk serüveni ile ilgili de açıklamalarda bulunan Yağmur Tanrısevsin, "Evet, bir süredir ekranlarda yokum. Gelen teklifler elbette var. Ancak bu konularda biraz fazla seçici ve detaycı olduğum için bu süreci yaşıyorum. Ama inşallah içime sinen ve uzun soluklu olacağına inandığım bir proje olursa ben de en kısa zamanda ekranlarda olurum" açıklamasında bulundu.