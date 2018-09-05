Kırışıklıklarından, dökülen saçlarından, vücudunda oluşan lekelerden rahatsız olan erkekler de artık çareyi estetik müdahalelerde buluyor. Amacın kadınlar gibi daha iyi görünmek ve daha bakımlı olmak olduğu belirtiliyor. Özellikle metropollerde yaşayan erkeklerin daha bakımlı olma gibi bir arzuları var.

Yapılan işlemler erkeklere dinamik ve genç bir görünüm kazandırmakla kalmıyor bakımlı görünenlerin mesleki başarılarını da artırıyor. ABD’de yapılan araştırmalar son 15 yılda erkeklere uygulanan estetik cerrahi işlemlerin yüzde 100’ün üzerinde arttığını ortaya koyuyor. Yine araştırmalara göre estetik müdahalelere ve yüz gençleştirme operasyonlarına başvuran erkekler en çok bankacılık ve bilişim sektörü çalışanları arasından çıkıyor. Peki erkeklerin en çok tercih ettiği estetik operasyonlar neler? Bu uygulamalar erkeklerin hayatlarında neleri değiştiriyor? Kadın ve erkek hastalar arasındaki temel farklar hangileri?

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Osman Şenel, son dönemde artan estetik taleplerini ve erkeklerin estetik konusundaki yaklaşımlarıyla ilgili bilinmeyenleri anlatıyor.

YÜZDE YÜZLÜK ARTIŞ

Kadın ve erkeklerin özellikle ergenlik döneminde başlayan estetik kaygıları yaş ilerledikçe artıyor ve gelişen teknoloji son estetik çözümlerle birleşip hayatın odak noktası haline geliyor. Son yıllarda kliniklere başvuran hastaların istatistiksel verilerine bakıldığında estetik kaygısının erkekleri daha fazla etkilediği görülüyor. Yapılan araştırmalar son 15 yılda erkeklere uygulanan estetik cerrahi işlemlerde yüzde 100’ün üzerinde artış olduğunu ortaya koyuyor

50’DEN SONRA GÖZ KAPAĞI, 55'TEN SONRA GIDI

Erkekler yirmili yaşlarda burun ameliyatı olurken 25 - 40 yaş arasında daha çok saç ekimi ve liposuction yaptırarak atletik bir görüntüye sahip olmayı hedefliyorlar. Yaş alma belirtilerinin başladığı 40' tan sonra botoks, dolgu, kök hücre tedavisi, yağ enjeksiyonu gibi kolay cerrahi yöntemleri seçiyor ve lazer gibi ameliyatsız tekniklerle iyi görünmeye çalışıyorlar. 50'den sonra göz kapağı ameliyatı olup 15 yıl önceki bakışlara dönmek istenirken 55 - 60 yaşlarına geldiklerinde gıdılarından şikâyet ediyor ve yüz germe ameliyatlarına yöneliyorlar.

KARİYERLERİNE ETKİSİ

İş dünyasının rekabet ortamında; iyi eğitim, tecrübe, güçlü iletişim gibi özelliklerin yanı sıra prezantabl olmak da büyük önem taşıyor. Teknolojilerin yoğun olarak kullanıldığı sektörler günümüzde 20'li yaşlardaki gençler tarafından kuşatılmış olduğu için bu alanlarda çalışan orta yaşlı kadın ve erkekler, gençlerle rekabet edebilmek amacıyla ameliyatlı ya da ameliyatsız estetik müdahalelere başvurmayı bir çözüm olarak görüyor. Bu durum, bu tip ortamlarda yaşlı olmanın 'demode' ve “başarısız” olmak anlamına geldiği inanışından kaynaklanıyor.

EŞİNİN ZORUYLA YAPTIRAN VAR

Erkeklerin gerek özel hayatları da gerekse iş hayatlarında iyi görünmelerinin ve genç kalma isteklerinin üzerinde kadınların da etkisi bulunuyor. Günümüzde kadınlar son derece bakımlı oldukları ve estetik duruşlarından taviz vermedikleri için hem eşlerini teşvik ediyor hem de kendilerini en az onlar kadar iyi hissetmek istiyor. Op. Dr. Osman Şenel, “Çok sayıda kadın eşleri için randevu alıp bize çift olarak birlikte başvuruyorlar” diyor.

ERKEKLER DOKTORLARINI DAHA İYİ DİNLİYOR

Operasyon öncesi bilgi alma konusunda erkek hastaların eşlerini kadınlara göre daha iyi dinledikleri ve yapılacak işlemlerle ilgili konuşulanları kendi süzgeçlerinden geçirerek değerlendirdikleri belirtiliyor. Net cevaplar erkekler için her zaman yeterli oluyor. Dikkat çeken bir başka durumun ise erkek hastaların ameliyatlı ve ameliyatsız estetik uygulamalar hakkındaki bilgilerinin daha sınırlı olması olduğuna dikkat çekiliyor. Bu nedenle erkek hastaları işlem öncesi çok iyi dinlemek ve uygulamanın etkilerini detaylı anlatmak çok önemli bulunuyor.

KARIN KASI SEVİYORLAR

Peki sadece erkeklere yapılan uygulamalar bulunuyor mu? Saç ekimi kadınlarda nadir uygulansa da genel olarak erkek hastalar tarafından tercih ediliyor. Erkeklerde jinekomasti ameliyatları kadınsı meme görünümünü gidermek için tercih edilirken kadın hastalara jinekomasti ameliyatı uygulanmıyor. Yüzün daha köşeli görünmesi için çene kenarlarının belirginleştirilmesi yine erkek hatalarda tercih edilen uygulamalar arasında bulunuyor. Bu uygulamalar çene görünümüne daha erkeksi bir ifade getiriyor. Kadınlar yüzlerinin köşeli görünmelerini istemedikleri için bu uygulamayı tercih etmiyor. Liposuction yaptıran erkekler ise karın kaslarının daha belirgin olmasını talep ediyor.

ÇOĞUNLUK BİLİŞİM VE FİNANS SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI

Bilişim, teknoloji, finans, reklam ve ekran önünde olan meslek gruplarında çalışanlar estetik uygulamalara daha fazla ilgi gösteriyor. Bu ameliyat ve uygulamaları özellikle; Genç, sağlıklı, mutlu ve formda görünmenin daha önemli olduğu meslek gruplarında çalışanlar ile sosyal yaşamı olan hastalar tercih ediyor.

ÖZGÜVENİ ARTIRIYOR

Estetik cerrahi uygulamaların amacının erkeğin kendisini yakışıklı dinç, mutlu ve iyi hissetmesi olduğu belirtiliyor. İşlem öncesi iyi planlama yapılması, ameliyatlı ya da ameliyatsız uygulamalar için doğru tekniğin seçilip uygulanması durumunda sonuç hem doktor hem de hasta için mutluluk verici oluyor. Bu olumlu değişimin kişinin özgüvenine olumlu katkı sağladığı belirtiliyor. Yaşanan değişim; İş ve sosyal yaşamda pozitif anlamda fark ediliyor. Dış görünüşteki olumlu değişimin kişinin daha sağlıklı beslenme, daha sık spor yapma ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmasını da desteklediği belirtiliyor. Hastanın kendini iyi hissetmesi bedensel ve ruhsal iyilik halini sürdürmesini sağlıyor.

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