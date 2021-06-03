Yalancı Damat filmi oyuncuları kimler? Yalancı Damat filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. 2018 yılı çıkışlı filmin yönetmenliğiniise Bora Onur yapmıştır. İşte Yalancı Damat filmi ile ilgili merak edilenler haberimizde...

YALANCI DAMAT OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Bora Onur’un üstlendiği Yalancı Damat filminde başrolleri Ali İl, Dila Danışman, Rıza Akın, Burcu Almeman, Özlem Maden, Kerem Poyraz Kayaalp ve Fahri Kıncır’ın paylaşıyor.

YALANCI DAMAT FİLMİ KONUSU NEDİR?

Aslıhan, hiç evlenmemiş, ailesinin dört gözle evlenmesini beklediği, kariyerine odaklanmış bir kızdır. Ailesinin tek derdi ise Aslıhan’ın hayatına birinin girmesi ve evlenmesidir. Aslıhan hayatına tam da biri girmişken ve ailesiyle mutluluğunu paylaşacakken bir anda ortada kalakalır. Vakit kaybetmeden geceyi kurtarmak için kendisine eşlik edecek bir konu mankenine ihtiyacı olacaktır. “Yalancı Damat”ta 30’lu yaşlarındaki Aslıhan’ın oyun ile başlayıp gerçek aşka dönüşecek olan maceralarına tanık olacaksınız.