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HaberlerGündem3. SayfaYALANCI KATİL! Son dakika... Gamze'yi vahşice katletmişti: Hastane kaydı çıkmadı!
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Gamze'yi vahşice katletmişti! Yalancı katil!

Rize'de, AK Parti Seçim İşleri'nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gamze Pala´yı (46) aşkına karşılık vermediği gerekçesiyle tabancayla sırtından vurduktan sonra, boğazını bıçakla keserek öldüren Savaş Dalançıkar´ın (38),ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılandığı davaya devam edildi. Olayı tasarlamadığını söyleyen Dalançıkar, "Olaydan önce beni yöneten varlıklar sürekli rüyama giriyordu. Psikiyatrik tedavi gördüm" dedi. Ancak, katil zanlısının hastane kayıtlarında psikolojik tedavi gördüğüne dair bir kanıta ulaşılamadı

YALANCI KATİL! Son dakika... Gamze'yi vahşice katletmişti: Hastane kaydı çıkmadı!
Gamze'yi vahşice katletmişti! Yalancı katil!
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DHA

Rize'de, 15 Nisan 2020´de, Fındıklı ilçesinde Sabancı Öğretmenevi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. Savaş Dalançıkar (38),Fındıklı AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gamze Pala'yı (46),aşkına karşılık vermediği gerekçesiyle, resepsiyon görevlisi olarak çalıştığı öğretmenevinde, belinden çıkardığı tabanca ile sırtından vurdu.

BOĞAZINI KESİP BAŞINDA BEKLEDİ

DHA'da yer alan habere göre ardından da boğazını bıçakla keserek öldürdü. Kanlar içinde yere yığılan Pala'nın başında bekleyen Dalançıkar, ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı. Gamze Pala´nın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verilirken, cinayet zanlısı tutuklandı. Savaş Dalançıkar hakkında `tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Rize Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı.

"BENİ YÖNETEN VARLIKLAR RÜYAMA GİRİYORDU"

Sanık Savaş Dalançıkar, davanın ikinci duruşmasına tutuklu bulunduğu Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Gamze Pala'nın ailesi ve avukatlarının hazır bulunduğu duruşmadaki savunmasında olayı tasarlamadığını söyleyen Dalançıkar, "Olay tarihinden önce beni yöneten varlıklar sürekli rüyama giriyordu. Psikiyatrik tedavi gördüm. Kömür boşaltmak için öğretmenevine geldiğimizde ben başka yerlere gidip gezdim, öğretmenevine gitmedim, etrafta dolaşmadım" dedi. Ancak, sanığın hastane kayıtlarında psikolojik tedavi gördüğüne dair bir kanıta ulaşılamadı.

"ŞAKA YAPTIĞINI ZANNETTİM"

Mahkemede tanık olarak dinlenen Fındıklı Sabancı Öğretmenevi Müdürü Aykut Savaş, cinayet anında yaşananları anlattı. Savaş, "Sanığı ilk kez o gün gördüm. Lobide televizyon izliyordum. O arada arkamdaki kapı açılmış, görmedim. Gamze'den 'ey' diye bir ses duydum, başımı çevirdiğimde maktulü kaçarken gördüm. Sonra silah sesi geldi. İyice döndüğümde, sanığın maktule doğru gittiğini ve elinde silah olduğunu gördüm. Maktul o esnada yüz üstü düştü. Ben arka kapıdan dışarı çıktım, polis diye bağırdım, polisi aradım esnafa içeriye bakıyordum. Fındıklı´daki akıl hastalarından biri olduğunu ve şaka yaptığını zannettim" diye konuştu.

"BOĞAZININ KESİK OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Savaş, "Sanık, 1 metre mesafede elinde silahla yerde yatan maktule bakıyordu. Yeniden polisi ve 112´yi aradım. İçeri girdim sanığa `silahı bırak´ dedim. O 'böyle olmasaydı, böyle olmazdı' gibi bir şey dedi. Cebinden fotoğraf çıkardı, `bunun bende kalmasına gerek yok' diyerek masaya attı. Polisler geldi, maktulün yanına gittim, boğazının kesik olduğunu gördük. Sağlık ekipleri vefat ettiğini söyledi.

"RAHATSIZ EDİLDİĞİNDEN BAHSETMEDİ"

Boğazını ne zaman kestiğini görmedim, 1 el silah sesi duydum, ama sonra 2 el ateş edildiğini öğrendim. Maktulle aramız iyiydi, sohbetimiz vardı. Sanığın kendisine yönelik rahatsız edici davranışlarından bahsetmedi. Müdür yardımcımız da kadın, ona da bahsetmemiş" ifadelerinde bulundu.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTENDİ

Mahkeme heyeti, sanık Savaş Dalançıkar'ın tutukluk halinin devamına, akıl ruh sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan talep edilen raporun gelmesinin beklenmesine karar vererek, duruşmayı 1 Nisan 2021 tarihine erteledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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