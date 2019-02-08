5 | 20

Konuşuyormuş ama uzun uzun sohbetler etmiyormuş. Daha çok uyuyarak vakit geçiriyormuş. Ayrıca odasındaki televizyondan daha çok maç ve belgesel izliyormuş. Sevdiği yemeklerden az yiyormuş ve kalori dengesini ayarlamak için özel mamalara devam ediliyormuş.