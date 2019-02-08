Usta oyuncu Yalçın Menteş, 2013'te kangren olan bacağını kaybetmişti. 58 yaşındaki Yalçın Menteş, bir süre önce Göztepe'de bulunan bir hastaneye kaldırılmıştı. 12 gündür yoğun bakımda tedavisi süren ünlü oyuncu Yalçın Menteş, dün akşam hayatını kaybetti. Ses sanatçısı Onur Akay, doğum gününde usta oyuncu Yalçın Menteş’in ölüm haberini öğrenen yakın dostu Mehmet Ali Erbil’in gözlerinden yaş geldiğini belirtti.
"ÖLÜM HABERİNİ DUYUNCA GÖZLERİNDEN YAŞ GELDİ"
“Doğum gününde acı haber” başlıklı bir yazı kaleme alan Onur Akay, "Ölüm haberini bu sabah öğrenen Mehmet Ali Erbil’in, hastane odasında gözlerinden yaş gelmiş ve cenazeye katılamayacağı için büyük üzüntü duymuş. Yalçın Menteş’e Allah’tan rahmet dilerken, Mehmet Ali Erbil’in de doğum gününü kutluyor ve yeni yaşında kendisine Allah’tan sağlık diliyorum” ifadelerini kullandı.
"KİLO ALMAYA BAŞLADI"
Onur Akay, Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu ile ilgili yeni bilgiler verdi. "Mehmet Ali Erbil kilo almaya başladı" diyen Akay, şu açıklamaları yaptı:
"YOĞUN FİZİK TEDAVİ BAŞLADI"
"Mehmet Ali Erbil, yoğun bakımın hemen yanında bir odada kalıyor ve kendisiyle yine yoğun bakım doktorları ilgileniyor. Yoğun bir şekilde fizik tedavi başladı. Konuşması ve gıda alımı normal olan Mali’nin, moralinin bozuk olduğunu öğrendiğim.
Konuşuyormuş ama uzun uzun sohbetler etmiyormuş. Daha çok uyuyarak vakit geçiriyormuş. Ayrıca odasındaki televizyondan daha çok maç ve belgesel izliyormuş. Sevdiği yemeklerden az yiyormuş ve kalori dengesini ayarlamak için özel mamalara devam ediliyormuş.
Kilo almaya başlayan Mali, yakında ayağa kalkacak. Yanında sürekli kardeşi Mustafa Erbil kalıyor ve çok sevdiği oğlu Ali Sadi ise her gün babasının yanına uğruyormuş"
Mehmet Ali Erbil ile Yalçın Menteş, bir dönemin efsane dizisi 'Tatlı Kaçıklar'da birlikte rol almıştı.
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