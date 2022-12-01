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Yalı Çapkını dizisinde şaşırtan veda! Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımıyla veda etti!

Afra Saraçoğlu , Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor ve Beril Pozam gibi ünlü isimleri kadrosunda birleştiren Yalı Çapkını diziden veda haberi geldi. Cuam akşamları seyirciyle bulaşan dizinin ünlü oyuncusu sosyal medya paylaşımıyla diziden ayrıldığını duyurdu. İşte, Yalı Çapkını dizisine veda eden isim...

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  • Yalı Çapkını dizisinde şaşırtan veda! Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımıyla veda etti!

    Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi her Cuma akşamı ekrana geliyor.
  • Yalı Çapkını dizisinde şaşırtan veda! Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımıyla veda etti!

    Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, Beril Pozam gibi ünlü isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı dizi sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.
  • Yalı Çapkını dizisinde şaşırtan veda! Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımıyla veda etti!

    Gülseren Budayıcıoğlu hikayesinden uyarlanan Yalı Çapkını dizisinin senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.
  • Yalı Çapkını dizisinde şaşırtan veda! Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımıyla veda etti!

    Gaziantepli Korhan Ailesi'nin ağası olan Halis'in torunu Ferit'in evlenme kararından sonra yaşadıklarını konu edinen diziden üzücü haber geldi.
  • Yalı Çapkını dizisinde şaşırtan veda! Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımıyla veda etti!

    Ünlü oyuncu Cansu Fırıncı diziden ayrıldığını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.
  • Yalı Çapkını dizisinde şaşırtan veda! Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımıyla veda etti!

    Fırıncı,  veda mesajında "Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığım İbrahim karakterini yapımla anlaşmaya vararak sonlandırma kararı aldık. Dizinin ratingi bol, sezonları uzun olsun.
  • Yalı Çapkını dizisinde şaşırtan veda! Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımıyla veda etti!

    Tüm ekip arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yeni projelerde buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.
  • Yalı Çapkını dizisinde şaşırtan veda! Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımıyla veda etti!

    İşte, Cansu Fırıncı'nın veda paylaşımı...
  • Yalı Çapkını dizisinde şaşırtan veda! Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımıyla veda etti!

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