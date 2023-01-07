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Heyecan dorukta! Yalı Çapkını 17. bölüm fragmanı...

Star TV ekranlarının her hafta cuma günü ekranlara gelen dizisi Yalı Çapkını 16. son bölümü ile izleyicilere heyecanlı ve merak dolu anlar yaşattı. Dizi takipçileri Yalı Çapkını 17. bölüm fragmanına ilişkin araştırmalar yapmaya başladı. İşte konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtı ve Yalı Çapkını 17. bölümde yaşanacaklar...

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  • YALI ÇAPKINI FRAGMAN | Yalı Çapkını 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 17. yeni bölümde neler olacak?

    Yalı Çapkını son bölümü 6 Ocak Cuma akşamı ekranlara gelirken 17. bölüm yeni bölüm fragmanı araştırmalara hız kazandı. Son bölümde; Yalıda bir süreliğine her şey eskiye dönerken, Ferit ve Seyran kapağa taşınacağı bir dergi çekiminde Defne ile tanışır. Ferit ise beklenmedik olaylarla dolu bir gece geçirmiştir. İşte Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı...
  • YALI ÇAPKINI FRAGMAN | Yalı Çapkını 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 17. yeni bölümde neler olacak?

    YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

    Star TV ekranlarında Yalı Çapkını fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında aşağıdaki link üzerinden Yalı Çapkını 17. yeni bölüm fragmanına ulaşabilirsiniz.

    YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • YALI ÇAPKINI FRAGMAN | Yalı Çapkını 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 17. yeni bölümde neler olacak?

    YALI ÇAPKINI 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Yılbaşı buluşmasından sonra yalıda her şey eskiye dönerken sıra Ferit ve Seyran’ın kapağa taşınacağı bir dergi çekimindedir. 
  • YALI ÇAPKINI FRAGMAN | Yalı Çapkını 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 17. yeni bölümde neler olacak?

    Dergi editörü ise Orhan’ı çok eskiden tanıyan Defne’dir. 
  • YALI ÇAPKINI FRAGMAN | Yalı Çapkını 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 17. yeni bölümde neler olacak?

    Beklenmedik olaylarla dolu bir gece Ferit’i beklemektedir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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