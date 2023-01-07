Yalı Çapkını son bölümü 6 Ocak Cuma akşamı ekranlara gelirken 17. bölüm yeni bölüm fragmanı araştırmalara hız kazandı. Son bölümde; Yalıda bir süreliğine her şey eskiye dönerken, Ferit ve Seyran kapağa taşınacağı bir dergi çekiminde Defne ile tanışır. Ferit ise beklenmedik olaylarla dolu bir gece geçirmiştir. İşte Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı...