Yalı Çapkını'nda beklenmedik gelişme! İki oyuncu geliyor!
STAR TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde gelen son haberlere göre yeni bir gelişme yaşandı. Ortaya çıkan haberlere göre kadroya iki oyuncu yeniden dönüyor!
STAR TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ, Çetin Tekindor, Taro Emir, Binnur Kaya gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını'nı dizisi hakkında yeni bir gelişme ortaya çıktı.
Bu sezon diziye Taro Emir ve Binnur Kaya girmiş, bazı oyuncular ise kadrodan çıkmıştı. Öğrenilen bilgilere göre dizinin eski iki oyuncusu kadroya yeniden girmeye hazırlanıyor.
Ortaya çıkan haberlere göre dizide "Pelin" karakterini canlandıran Buse Buçe Kahraman ve annesi "Zerrin" rolündeki Toprak Sağlam, Yalı Çapkını'na geri dönüyor.