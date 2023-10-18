Yalı Çapkını'nda beklenmedik gelişme! İki oyuncu geliyor!

STAR TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ, Çetin Tekindor, Taro Emir, Binnur Kaya gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını'nı dizisi hakkında yeni bir gelişme ortaya çıktı.

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Bu sezon diziye Taro Emir ve Binnur Kaya girmiş, bazı oyuncular ise kadrodan çıkmıştı. Öğrenilen bilgilere göre dizinin eski iki oyuncusu kadroya yeniden girmeye hazırlanıyor.