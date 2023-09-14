Yalı Çapkını 2.sezonuyla ekrana geliyor! Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman hangi gün başlıyor?
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisi yeni sezonuyla ekrana geliyor. 9 Haziran'da sezon finali yapan Yalı Çapkını dizisi yeni sezon tanıtımı yayınlandı. İşte Yalı Çapkını 2. sezon yayın tarihi hakkında merak edilenler...
Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını'nın yeni sezon tarihi diziyi takip edenler tarafından takip ediliyor. Hikayesini Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesini kaleme aldığı dizi 2. sezonuyla yeniden ekran karşısına dönüyor. Diziyi takip edenler "Yalı Çapkını yeni sezon tarihi ne zaman, yeni bölüm ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Yalı Çapkını yeni sezon tarihi...
YALI ÇAPKINI YENİ SEZON TANITIMI YAYINLANDI
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. 9 Haziran akşamı 36. bölümüyle sezon finali yapan Yalı Çapkını 2. sezon tanıtım fragmanında, Ferit ve Seyran'ın evlilik hazırlığı yapması dikkatleri çekti.
YALI ÇAPKINI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın, yeni kadrosu ile Eylül ayının ikinci veya üçüncü haftasından itibaren ekranlara geri dönmesi bekleniyor.