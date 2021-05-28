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HaberlerGündemSon Dakika: Mehmet Ağar'a kötü haber! Görevine son verildi... - Haberler
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Yalıkavak Marina'dan, Mehmet Ağar açıklaması: Şirketimizdeki görevi sona ermiştir

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Yalıkavak Marina, Mehmet Ağar'ın şirketteki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin sona erdiği bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, Mehmet Ağar'ın, 17 Mayıs'ta görevinden ayrılma isteğini yazılı olarak bildirdiği belirtildi. Öte yandan Habertürk TV'de canlı yayın programa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mehmet Ağar'a çağrıda bulunarak "Sayın Ağar'ın marinada görev alması doğru mu? 48 saat içinde ben olsam ayrılırım. İçişleri Bakanı olarak söylüyorum" demişti

Son Dakika: Mehmet Ağar'a kötü haber! Görevine son verildi... - Haberler
AA / HABERTURK.COM

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Yalıkavak Marina, Mehmet Ağar'ın şirketteki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin sona erdiği bilgisini kamuoyuyla paylaştı.

"17 MAYIS'TA AYRILMA İSTEĞİNİ YAZILI OLARAK BİLDİRDİ"

Yalıkavak Mahallesi'nde faaliyet gösteren marinadan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ağar'ın, 17 Mayıs'ta görevinden ayrılma isteğini yazılı olarak bildirdiği belirtildi.

"HİZMET VE KATKILARI İÇİN KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak Ağar'ın sağlık sorunları nedeniyle gerekli işlemlerin yapılması ertelenmiştir. Bu vesileyle Mehmet Ağar'ın şirketimizdeki görevinin sona erdiği bilgisini kamuoyuyla paylaşır, bu zamana kadar verdiği katkı ve hizmetler için kendisine teşekkür ederiz."



SOYLU HABERTÜRK TV'DE AĞAR'A ÇAĞRI YAPMIŞTI:
BEN OLSAM 48 İÇİNDE AYRILIRIM

Habertürk TV'de canlı yayın programa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mehmet Ağar'a çağrıda bulunarak "Sayın Ağar'ın marinada görev alması doğru mu? 48 saat içinde ben olsam ayrılırım. İçişleri Bakanı olarak söylüyorum" demişti.

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