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Haberler Gündem 3. Sayfa Yalnız yaşayan kadının cansız bedeni bulundu
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İstanbul'da ulaşılamayan kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

İstanbul'da yalnız yaşayan Atanaska Dobreva Yordanova, komşuları ve ayrıldığı eşinin ihbarı üzerine eve gelen ekiplerce yerde yüz üstü hareketsiz, köpeği ise yanında bitkin halde bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde kadının hayatını kaybettiği belirlendi

Yalnız yaşayan kadının cansız bedeni bulundu
DHA

İstanbul'da Atanaska Dobreva Yordanova, evinde ölü bulundu.

Avcılar ilçesinde köpeği ile yaşayan 43 yaşındaki Atanaska Dobreva Yordanova, komşuları ve ayrıldığı eşinin aramalarına yanıt vermeyince, 112 Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, Yordanova'nın yaşadığı dairenin kapı kilidini kırarak içeri girdi. Yordanova, yerde yüz üstü hareketsiz yatar şekilde, köpeği ise yanında bitkin halde bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Yordanova'nın öldüğü belirlendi. Olay yerine gelen savcı ve belediye tabibi, ölmeden önce kustuğu anlaşılan kadının ölümünü şüpheli buldu.

Yordanova'nın cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yordanova'nın yanında bulunan köpeği ise, Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekibi tarafından teslim alındı. Sahibini uzun süre yerde hareketsiz görünce strese girdiği değerlendirilen köpek, ekipler tarafından sağlık kontrolünden geçirilecek.

Yordanova'nın ölümüne çok üzüldüklerini dile getiren komşuları, "Dün akşam köpeğin sesi geliyordu, sonra o ses de kesildi. Oyun oynadığını düşündüm. Sonra uyudum. Bugün de polisi ve sağlık ekiplerini görünce acı haberi öğrendim" dedi.

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