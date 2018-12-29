Olay, Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinin Altınkent Mahallesi'ndeki kalıcı konutlarda öğle saatlerinde meydana geldi. Bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede, sahibinin pazarda bulunduğu sırada yangın çıktı. DHA'nın haberine göre, sobadan sıçrayan kıvılmıcların neden olduğu belirtilen yangında alevler alt kattaki evlere ve çatıya da ulaştı.



Komşuların ihbarıyla Subaşı Belde Belediyesi itfaiyesinin yanı sıra çevredeki ilçe belediyeleri ve Yalova Belediyesi itfaiyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin toplam 6 araçla müdahale ettiği yangın yaklaşık 2 saatte söndürülebildi.



Yangında 4 daire kullanılamaz hale geldi, soruşturma başlatıldı.

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