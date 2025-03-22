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        Haberler Gündem Güvenlik Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

        Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

        Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 01:22 Güncelleme: 22.03.2025 - 01:22
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        Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
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        Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen K.Ö, Y.A. ve R.Y'nin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda 3 ayrı ikamet ve şüphelilerin araçlarında arama yapıldı.

        AA'nın haberine göre; ekipler, 670 gram kokain, 598 gram sentetik uyuşturucu, bir şişe sıvı ara kimyasal madde ve hassas terazi ele geçirdi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

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