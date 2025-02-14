Yalova'daki devre mülk sahiplerini 20 milyon dolandırdılar

Yalova Emniyeti Müdürüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri tarafından kurdukları şirket aracılığıyla 13 şahsı, devre mülklerini yüksek fiyata satmak vaadiyle mağdur ederek yaklaşık 20 milyon TL dolandırdıkları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yalova, Sakarya ve Kocaeli illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda E.K., K.K. ve E.K. gözaltına alındı. Şahıslara ait ikametlerde ve iş yerlerinde çok sayıda doküman ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen E.K. ve K.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken E.K. ise serbest bırakıldı.