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        Haberler Gündem Yalova'daki devre mülk sahiplerini 20 milyon dolandırdılar

        Yalova'daki devre mülk sahiplerini 20 milyon dolandırdılar

        Yalova merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 kişiyi devre mülklerini yüksek fiyatla satacakları vaadiyle 20 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 21:36 Güncelleme: 14.02.2025 - 21:36
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        Devre mülk sahiplerini 20 milyon dolandırdılar
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        Yalova Emniyeti Müdürüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri tarafından kurdukları şirket aracılığıyla 13 şahsı, devre mülklerini yüksek fiyata satmak vaadiyle mağdur ederek yaklaşık 20 milyon TL dolandırdıkları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Yalova, Sakarya ve Kocaeli illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda E.K., K.K. ve E.K. gözaltına alındı. Şahıslara ait ikametlerde ve iş yerlerinde çok sayıda doküman ele geçirildi.

        Adli makamlara sevk edilen E.K. ve K.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken E.K. ise serbest bırakıldı.

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