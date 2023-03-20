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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova Belediye Meclisi, Mustafa Tutuk'u asaleten başkan seçti

DHA

Yalova Belediye Meclisi, Mustafa Tutuk'u asaleten başkan seçti


Özgür YILDIZ/YALOVA, (DHA)HAKKINDA devam eden dava nedeniyle görevinden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın, milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından, Belediye Meclisi olağanüstü toplandı. Meclis, 2020 yılından bu yana vekaleten başkanlık görevini yürüten Mustafa Tutuk'u bu kez asaleten başkan seçti.
2020 yılında, 'İhaleye fesat karıştırmak' ve 'Zimmet' suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlatılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, İçişleri Bakanlığı tarafından 27 Şubat 2020'de geçici olarak görevlerinden uzaklaştırıldı. Bunun üzerine Yalova Belediye Meclisi, Mustafa Tutuk'u vekaleten başkan olarak seçti.
Vefa Salman'ın milletvekili aday adaylığı nedeniyle görevinden istifa etmesinin ardından, yasalar gereği Yalova Valiliği'nin çağrısı üzerine Yalova Belediye Meclisi tek gündemle olağanüstü toplanıp Belediye Başkanı seçimi yaptı. Yalova Belediye Meclisi'nde, AK Parti grubundan Mustafa Tutuk, CHP grubundan ise Burçin Tangürek başkanlığa aday gösterildi. Yasa gereği kapalı zarf usulüyle yapılan oylamanın ardından toplantıya katılan 30 meclis üyesinin 19'unun oyunu alan Mustafa Tutuk başkan seçildi.
'EL BİRLİĞİYLE GÜZEL ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ'
Seçimin ardından konuşan Mustafa Tutuk, 3 yıldır Yalova için her konuda elini taşın altına koyduğunu kaydederek, "Yalova'mıza hayırlı uğurlu olsun. 3 yıldır sürdürdüğümüz vekaleten başkanlık görevini artık asaleten yapacağız. Yalova'mızı hak ettiği konuma getirebilmek için çalıştık. Bundan sonra 1 yıl var. El birliğiyle güzel çalışmalar yapacağız. Oy verenlere ve tüm meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.
Başkan Tutuk, ilk tebrikleri de konuşmasının ardından meclis salonunda kabul etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ
2023-03-20 14:22:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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