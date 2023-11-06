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        Yurtta yemekten sonra rahatsızlanan 36 kız öğrenci, hastaneye kaldırıldı

        YALOVA'nınTermal ilçesinde, KYK'ya bağlı Akça Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda yemekten sonra rahatsızlanan 36 öğrenci, hastaneye kaldırıldı. Valilik, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 17:38 Güncelleme: 06.11.2023 - 17:40
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        Yurtta yemekten sonra rahatsızlanan 36 kız öğrenci, hastaneye kaldırıldı
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        YALOVA'nınTermal ilçesinde, KYK'ya bağlı Akça Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda yemekten sonra rahatsızlanan 36 öğrenci, hastaneye kaldırıldı. Valilik, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Termal ilçesinde, 1345 kız öğrencinin kaldığı KYK'ya bağlı kız öğrenci yurdunda bugün öğle yemeğinden sonra bazı öğrencilerde karın ağrısı ve ishal şikayetleri görülmeye başlandı. Rahatsızlanan 36 öğrenci, Yalova  Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, öğrencilerin yediği yemekten numune alındı.

        Yalova Valiliği de olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

        "İlimizde bulunan Gençlik Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü'ne bağlı 2 bin 90 öğrenci kapasiteli Akça Hatun Öğrenci Yurdu'nda konaklayan öğrencilerimiz 06.11.2023 tarihinde karın ağrısı ve ishal şikayetiyle, yurt idaresine müracaat bulunmuştur. Bunun üzerine ivedilikle öğrencilerimiz hastaneye sevk edilmiştir. Tedavi altına alınan öğrencilerimizin genel durumları iyi olup, tedavileri tamamlanan öğrencilerimiz taburcu edilmektedir. Konuyla ilgili valiliğimizce de gerekli tahkikat başlatılmıştır" denildi. 

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