Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da sağanak ve fırtına hasara yol açtı

        YALOVA'daetkili olan sağanak ve fırtına sırasında dalgalar, sahil şeridine hasara neden oldu, su baskınları oluştu. Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, 123 kilometrelik sahil şeridindeki iş yerlerinin hasar gördüğünü söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 11:48 Güncelleme: 30.11.2023 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da sağanak ve fırtına hasara yol açtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        YALOVA'daetkili olan sağanak ve fırtına sırasında dalgalar, sahil şeridine hasara neden oldu, su baskınları oluştu. Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, 123 kilometrelik sahil şeridindeki iş yerlerinin hasar gördüğünü söyledi.

        Marmara Bölgesi'ndeki hava koşulları, Yalova'da da yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak ve fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar, sahil şeridinde hasara neden olurken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Dalgaların boyunun zaman zaman 5 metreye ulaştığını söyleyen Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, DHA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, "Altınova Tersaneler bölgesinde, denizin yükselmesi sonucu su baskınları yaşandı. Çiftlikköy ilçesinde de aynı problem yaşandı. Yalova merkezde, doğu ve batı sahil bandında denize sıfır yollar hasar gördü. İDO'nun yanaştığı iskelenin çevresi dalgalardan bayağı etkilendi. Deniz içeriye kadar girdi. Termal ilçesinde de bazı ev ve iş yerlerini su bastı" dedi.

        Yalova Meteoroloji Müdürlüğü, Yalova kent merkezinde metrekareye 43 kilo yağış düştüğünü belirtti. Yağışların Termal ilçesinde 83, Altınova'da ise 54 kilo olarak ölçüldüğünü açıklayan yetkililer, gün içerisinde yağış beklenmediğini de açıkladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        "Bekle bizi Kopenhag"
        "Bekle bizi Kopenhag"
        Alman Cumhurbaşkanı Katar'a inişinde 30 dakika bekledi
        Alman Cumhurbaşkanı Katar'a inişinde 30 dakika bekledi
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Kalaşnikoflu şehir eşkıyaları yakalandı!
        Kalaşnikoflu şehir eşkıyaları yakalandı!
        Seçil ile Nazlı Can arasında Fatih Terim trafiği!
        Seçil ile Nazlı Can arasında Fatih Terim trafiği!
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        Cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu! Katil kaçtı!
        Cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu! Katil kaçtı!
        Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
        Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
        Beyaz Saray önünde Gazze için açlık grevi
        Beyaz Saray önünde Gazze için açlık grevi
        "Manchester cehennemde çöktü"
        "Manchester cehennemde çöktü"
        Ünlü isim forex operasyonunda tutuklandı!
        Ünlü isim forex operasyonunda tutuklandı!
        Ek MTV'nin ikinci taksitinde son gün
        Ek MTV'nin ikinci taksitinde son gün
        "Yaptığım en aptalca şeylerden biri"
        "Yaptığım en aptalca şeylerden biri"
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Varşova Gettosu’nun acısını yaşamış olan bir millet aynı acıyı Gazze’ye neden yaşatır ki?
        Varşova Gettosu’nun acısını yaşamış olan bir millet aynı acıyı Gazze’ye neden yaşatır ki?
        Gazze'de insani ara 1 gün uzatıldı
        Gazze'de insani ara 1 gün uzatıldı

        Benzer Haberler

        Çınarcık'ta yeni modern futbol sahası yapımı için protokol imzalandı
        Çınarcık'ta yeni modern futbol sahası yapımı için protokol imzalandı
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
        Yalovalı yazılımcı bir yılda 5 kez hırsızların hedefi oldu
        Yalovalı yazılımcı bir yılda 5 kez hırsızların hedefi oldu
        Çınarcık'ta yaşlı adam evinde ölü bulundu
        Çınarcık'ta yaşlı adam evinde ölü bulundu
        Yalova'da fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
        Yalova'da fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
        Yalova'da dünyaya gelen bebeklerin kimlikleri adreslerine gönderiliyor
        Yalova'da dünyaya gelen bebeklerin kimlikleri adreslerine gönderiliyor