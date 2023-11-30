Yalova'da sağanak ve fırtına hasara yol açtı YALOVA'daetkili olan sağanak ve fırtına sırasında dalgalar, sahil şeridine hasara neden oldu, su baskınları oluştu. Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, 123 kilometrelik sahil şeridindeki iş yerlerinin hasar gördüğünü söyledi.

YALOVA'daetkili olan sağanak ve fırtına sırasında dalgalar, sahil şeridine hasara neden oldu, su baskınları oluştu. Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, 123 kilometrelik sahil şeridindeki iş yerlerinin hasar gördüğünü söyledi.

Marmara Bölgesi'ndeki hava koşulları, Yalova'da da yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak ve fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar, sahil şeridinde hasara neden olurken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Dalgaların boyunun zaman zaman 5 metreye ulaştığını söyleyen Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, DHA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, "Altınova Tersaneler bölgesinde, denizin yükselmesi sonucu su baskınları yaşandı. Çiftlikköy ilçesinde de aynı problem yaşandı. Yalova merkezde, doğu ve batı sahil bandında denize sıfır yollar hasar gördü. İDO'nun yanaştığı iskelenin çevresi dalgalardan bayağı etkilendi. Deniz içeriye kadar girdi. Termal ilçesinde de bazı ev ve iş yerlerini su bastı" dedi.

Yalova Meteoroloji Müdürlüğü, Yalova kent merkezinde metrekareye 43 kilo yağış düştüğünü belirtti. Yağışların Termal ilçesinde 83, Altınova'da ise 54 kilo olarak ölçüldüğünü açıklayan yetkililer, gün içerisinde yağış beklenmediğini de açıkladı.