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        Çınarcık'ta yaşlı adam evinde ölü bulundu

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 76 yaşındaki yaşlı adam apartman dairesinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 11:37 Güncelleme: 29.11.2023 - 11:37
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        Çınarcık'ta yaşlı adam evinde ölü bulundu
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        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 76 yaşındaki yaşlı adam apartman dairesinde ölü bulundu.

        Olay, Çınarcık Çamlık Mahallesi Beyaz Köşk Apartmanında meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul Ege’den (76) uzun süredir haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine Ertuğrul Ege'nin evine gelen polis ve sağlık ekipleri Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yardımıyla içeri girdi.

        İçeriye giren polis ve sağlık ekipleri , yüz üstü şekilde yerde duran cesette inceleme yaptı.

        Ardından yaşlı adamın cansız bedeni, otopsi için Çınarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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