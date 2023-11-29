Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

        Yalova'da gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle birçok bölgede çatı uçması, ağaç devrilmesi ve elektrik tellerinde kopmalar yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 09:40 Güncelleme: 29.11.2023 - 09:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yalova'da gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle birçok bölgede çatı uçması, ağaç devrilmesi ve elektrik tellerinde kopmalar yaşandı.

        Yalova genelinde gece saatlerinden itibaren yağmur yağışla birlikte etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi.

        İl merkezinde fırtınanın etkisiyle bazı devrilerek trafiği aksatan ağaçlar itfaiye ekiplerince toplanırken, Çınarcık ve Altınova ilçelerinde de fırtınanın etkisiyle bazı binaların çatıları uçtu.

        Esenköy beldesinde inşaat halindeki bir evden koparak Yalova-Armutlu kara yoluna düşen beton blok da ekipler tarafından yoldan kaldırıldı.

        Beldede ayrıca elektrik tellerinin kopması sonucu çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yapay zekalı köprü reklamına inceleme
        Yapay zekalı köprü reklamına inceleme
        FSM'de 100 yıllık bakım
        FSM'de 100 yıllık bakım
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Finlandiya'dan sınır planı
        Finlandiya'dan sınır planı
        Yenilenen ortaklıkla ülkeye 740 milyon dolar getiriyor
        Yenilenen ortaklıkla ülkeye 740 milyon dolar getiriyor
        Erkek arkadaşını 7 kurşunla öldürmüştü! Yasak aşk çıktı!
        Erkek arkadaşını 7 kurşunla öldürmüştü! Yasak aşk çıktı!
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Teknede aşk pozu
        Teknede aşk pozu
        Türkiye'de neden deniz taşıyor? Denizi doldurmak felakete mi yol açıyor?
        Türkiye'de neden deniz taşıyor? Denizi doldurmak felakete mi yol açıyor?
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Defalarca bombalanan hastane böyle görüntülendi!
        Defalarca bombalanan hastane böyle görüntülendi!
        Dortmund, Milan'ı ateşe attı!
        Dortmund, Milan'ı ateşe attı!
        Lodos sağanak getiriyor!
        Lodos sağanak getiriyor!
        İş insanı Çeviker: Parayı kör noktada teslim ettik
        İş insanı Çeviker: Parayı kör noktada teslim ettik
        Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması!
        Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması!
        İşçi lehine tek taraflı ceza geçerli
        İşçi lehine tek taraflı ceza geçerli
        Yılbaşı rallisi olacak mı?
        Yılbaşı rallisi olacak mı?
        CIA, Mossad ve Katar Gazze için görüştü
        CIA, Mossad ve Katar Gazze için görüştü
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt

        Benzer Haberler

        Yalova'da dünyaya gelen bebeklerin kimlikleri adreslerine gönderiliyor
        Yalova'da dünyaya gelen bebeklerin kimlikleri adreslerine gönderiliyor
        Yalova'da hayırsever tarafından yaptırılan sağlık merkezi açıldı
        Yalova'da hayırsever tarafından yaptırılan sağlık merkezi açıldı
        AK Parti Yalova İl Teşkilatı yerel seçimler için temayül yoklaması yaptı
        AK Parti Yalova İl Teşkilatı yerel seçimler için temayül yoklaması yaptı
        Yalova'da fırtına nedeniyle taşan deniz suları lunaparka zarar verdi
        Yalova'da fırtına nedeniyle taşan deniz suları lunaparka zarar verdi
        Yalova'da deniz ile kara birleşti; İDO seferleri iptal
        Yalova'da deniz ile kara birleşti; İDO seferleri iptal
        Yalova'da fırtınanın savurduğu çatı 2 kişiye çarptı (2)
        Yalova'da fırtınanın savurduğu çatı 2 kişiye çarptı (2)