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        Evini uyuşturucu imalathanesine çeviren şüpheliye gözaltı

        YALOVA'da, evinde hazırladığı iklimlendirme ve ışıklandırma sistemiyle esrar yetiştirdiği belirlenen O.F.B., jandarmanın operasyonuyla yakalanıp, adliyeye sevk edildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 22:42 Güncelleme: 22.12.2023 - 22:45
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        Evini uyuşturucu imalathanesine çeviren şüpheliye gözaltı
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        YALOVA'da, evinde hazırladığı iklimlendirme ve ışıklandırma sistemiyle esrar yetiştirdiği belirlenen O.F.B., jandarmanın operasyonuyla yakalanıp, adliyeye sevk edildi. 

        Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat çalışmasıyla O.F.B. isimli şüphelinin, evinde uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisini aldı. Bunun üzerine hakarete geçen ekipler, şüphelinin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 28 kök skunk bitkisi, hassas terazi, uyuşturucu madde imalatında kullanılan termal çadır, 3 adet oda tipi nemlendirici, 5 fan, 1 termostat, 16 adet led lamba, 1 kilo 495 gram skunk, 5 zamanlayıcı priz, 2 PH ölçer, 1 ışık yoğunluğu ölçen lüksmetre ve 6 metre alüminyum havalandırma borusundan oluşan iklimlendirme sistemi ele geçirdi. Gözaltına alınan O.F.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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