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        Yalova'da ahşap barakada çıkan yangında küle döndü

        YALOVA'da,ahşap barakada elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 03:01 Güncelleme: 06.05.2024 - 03:05
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        Yalova'da ahşap barakada çıkan yangında küle döndü
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        YALOVA'da,ahşap barakada elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Baraka kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, saat 23.30 sıralarında Paşakent Mahallesi Dereiçi mevkisinde bulunan ahşap bir barakada çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın, yapının ahşap olması nedeniyle hızla yayıldı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önemleri alırken, yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Soğutma çalışması yapılan ahşap barakada maddi hasar meydana geldi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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